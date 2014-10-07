OHAL günleri geri döndü; 6 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır ve Batman'ın il geneliyle Mardin'de Derik, Savur, Kızıltepe, Nusaybin, Dargeçit ve Mazıdağı ilçeleri, Van'da Erciş ilçesi ve Siirt'in Kurtulan ilçelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Sokağa Çıkma Yasağı İle İlgili Basın Duyurusu

05.10.2014 tarihinden itibaren Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerimiz başta olmak üzere ortaya çıkan şiddet eylemleri nedeniyle bozulan asayiş ve güven ortamının tekrar tesis edilmesi için, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince ilimiz Kızıltepe, Nusaybin, Derik, Mazıdağı, Dargeçit ve Savur ilçelerinde 07.10.2014 günü saat 17:00 itibari ile ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Van'ın Erciş ilçesinde de sokağa çıkma yasağı

Van Valiliği, Erciş ilçesinde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Siirt Valiliği de, Kurtulan ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Diyarbakır'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır Valiliği, kentte 2 gündür devam eden olaylardan ötürü sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Diyarbakır Valiliği tarafından saat 22.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Öte yandan, Diyarbakır'da ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Yasak Batman'a da geldi

Akşam saatlerinde bir sokağa çıkma yasağı da Batman'dan geldi. Batman Valiliği, ikinci bir emre kadar sokağa çıkmayı yasakladı.