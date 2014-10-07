Murat Karayılan'dan hükümete suçlama: AKP, 2011'deki gibi savaş kararı verdi

PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan, AKP hükümetinin, 2011 yılında olduğu gibi yeni bir savaş kararı verdiğini söyledi.

ANF'nin haberine göre, PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan, AKP hükümetinin Kobanê'ye karşı yürüttüğü politikanın tehlikeli olduğunu söyledi. Karayılan, "Erdoğan'ın son anda müdahale ederek Kobanê'nin düşmesini hedeflediğini ve bu çerçevede Kürt halkına karşı 2011'deki gibi yeniden bir savaş kararı vermiş olduğu durumu anlaşılmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

'Her yerin Kobanê'leşmesi gerekir'

Kobanê'yi destek eylemlerinin her yerde büyütülmesi gerektiğine dikkat çeken Karayılan, şu çağrıyı yaptı: "Artık her yerin Kobanêleşmesi gerekir. Gün direniş günü ve insanlığa sahip çıkma günüdür. Ulusal-demokratik değerlere bağlı tüm çevrelerin harekete geçmesi gereken bir gündür."

IŞİD eliyle gerçekleşen saldırıları karşı Kobanê direnişinin süreceğinin altını çizen Karayılan, "Sokak sokak da olsa bu çatışma yürütülecek. Kobanê direnişinin başarıya ulaşacağına ve Kobanê'de gerçekleşen sömürgeci vahşete karşı insanlık onurunun kazanacağına olan inanç ve kararlılık bugün daha fazla yükselmiş bulunmaktadır" diye konuştu.