Yalçın Akdoğan: Şiddet eylemlerine izin vermeyeceğiz

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, 'halkın huzurunu kaçırmaya yönelik şiddet eylemlerine' izin verilmeyeceğini söyledi.

Yalçın Akdoğan, twitter sayfasından yaptığı açıklamalarda, Kobani'de yaşanan şiddetli çatışmalar ve IŞİD'in şehre girmesinin ardından Türkiye'de yapılan eylemleri 'vandalizm' olarak değerlendirdi.

Yalçın Akdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Türkiye dışında yaşanan ve bizim doğrudan müdahil olmadığımız olayları bahane ederek çözüm sürecinde kırılganlık üretmek sorumsuzluktur"



"Halkımızın huzurunu kaçırmaya yönelik her türlü şiddet eylemi ve Vandalizme karşı kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği çok iyi bilinmelidir"



"Halkı sokağa dökmeye yönelik çağrılar sorumsuz siyaset anlayışının tezahürüdür, Türkiye’nin iyi niyetli çabalarına karşı büyük haksızlıktır."

"Kobani konusunda Türkiye’nin hiçbir şey yapmadığı büyük bir yalandır."

"Türkiye insani zeminde yapılabilecek ne varsa yapmaya çalışmaktadır."