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Sultangazi'de belediye otobüsleri ateşe verildi

Sultangazi'de yüzleri maskeli bir grup, durakta bekleyen otobüslerin camlarını kırıp, ateşe verdi

07 Ekim 2014 21:13

Sultangazi'de yüzleri maskeli bir grup, Yunus Emre Mahallesi otobüs durağında bekleyen otobüslerin içine girip ateşe verdi.

DHA'nın haberine göre, olaya ait görüntülerde 10 kişilik bir grup otobüsleri taşlıyor camlarını kırıyor ardından da otobüslerin yanına yaklaşıyor. Daha sonra yere kumaşlar seriliyor bunlar ateşleniyor ve otobüslerin içine atılıyor.

Bu sırada 2 göstericinin alevlerin daha hızlı büyümesini sağlamak için ellerindeki şişelerden yanıcı sıvı attıkları görülüyor.

Kısa bir süre sonra otobüslerden alevler yükseliyor. Bu sırada gösterici grubundan olmayan yüzlerce kişi de olan biteni seyrediyor. Bu sırada ortada polis de yok. Olayı seyredenlere hitaben yükselen " burası güvenli değil, boşaltın" anonsundan olay yerine polisin geldiği anlaşılıyor. Sultangazi'de yaşanan bu dehşet bir cep telefonu kamerasına yansıyor.

 

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