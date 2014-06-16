2014'ün ilk Köşk adayı: Ekmeleddin İhsanoğlu

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylarının Ekmeleddin İhsanoğlu olduğunu açıkladı
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16 Haziran 2014 16:40
MHP lideri Bahçeli, CHP'nin 'çatı aday' önerisi için 'Bu öneri milletimizi için çok hayırlıdır' yorumunda bulundu
16 Haziran 2014 16:47
Mısır’da gerçekleşen darbe sonrasında sessiz kaldığı gerekçesiyle AKP tarafından istifası istenen Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı oldu
16 Haziran 2014 17:37
"Değerlerimizi paylaşırsa ortak adayı 2. turda destekleyebiliriz" diyen HDP'nin Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun kesinleşen adaylığı hakkında konuştu
16 Haziran 2014 17:31
Konsensus Araştırma Şirketi Sahibi Murat Sarı ve A&G Araştırma Şirketi Sahibi Adil Gür, Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Köşk'e aday gösterilmesini değerlendirdi
16 Haziran 2014 17:06
Prof. Seyfettin Gürsel, CHP ve MHP'nin, Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu cumhurbaşkanlığı için çatı aday olarak gösterilmesini değerlendirdi
16 Haziran 2014 17:38
Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı için önereceği ortak aday açıklık kazandı.
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