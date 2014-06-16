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2014'ün ilk Köşk adayı: Ekmeleddin İhsanoğlu

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylarının Ekmeleddin İhsanoğlu olduğunu açıkladı

T24Derleyen: T24

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16 Haziran 2014 16:40

Kılıçdaroğlu: Köşk için çatı adayımız Ekmeleddin İhsanoğlu

MHP lideri Bahçeli, CHP'nin 'çatı aday' önerisi için 'Bu öneri milletimizi için çok hayırlıdır' yorumunda bulundu

16 Haziran 2014 16:47

2014'ün ilk Köşk adayı Ekmeleddin İhsanoğlu kimdir?

Mısır’da gerçekleşen darbe sonrasında sessiz kaldığı gerekçesiyle AKP tarafından istifası istenen Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı oldu

16 Haziran 2014 17:37

'MHP'nin de kabul ettiği bir adayı desteklememiz zor'

"Değerlerimizi paylaşırsa ortak adayı 2. turda destekleyebiliriz" diyen HDP'nin Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun kesinleşen adaylığı hakkında konuştu

16 Haziran 2014 17:31

Konsensus: Sonuç çok belli, A&G: Popüler bir isim olmalıydı

Konsensus Araştırma Şirketi Sahibi Murat Sarı ve A&G Araştırma Şirketi Sahibi Adil Gür, Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Köşk'e aday gösterilmesini değerlendirdi

16 Haziran 2014 17:06

Prof. Gürsel'den İhsanoğlu yorumu: MHP'liler 'evet' der, CHP'de fire olabilir

Prof. Seyfettin Gürsel, CHP ve MHP'nin, Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu cumhurbaşkanlığı için çatı aday olarak gösterilmesini değerlendirdi

16 Haziran 2014 17:38

CHP ve MHP'nin 'çatı adayı' belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı için önereceği ortak aday açıklık kazandı.

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