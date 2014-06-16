Konsensus: Sonuç çok belli, A&G: Popüler bir isim olmalıydı

CHP ve MHP'nin Köşk için aday gösterdiği Ekmeleddin İhsanoğlu için Konsensus Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Sarı, "Sonuç çok belli. Muhalefet kritik bir teste giriyor" derken, A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür de, "Bir tarafta Başbakan adaysa karşıda çok daha popüler bir isim olmalı" ifadelerini kullandı.

CHP ve MHP çatı aday olarak eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday gösterdi.

Wall Street Journal Türkiye’deki habere göre Konsensus’un sahibi Murat Sarı şunları söyledi:

“Konsensus'un sahibi Murat Sarı'ya göre bu dakikadan sonra kim aday olursa olsun pek şansı yok. Ama İhsanoğlu ismi AKP'nin seçmenine oy verirken "Ona mı versek daha iyi olurdu—" diyeceği isim olarak dikkat çekici. Muhalefetin seçmenlerinin zaten çok boşlukta olduğunu ifade eden Sarı, "Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül gibi çok etkin bir aday çıkartamamanın boşluğundalar. ama daha çok erken. Anketlerde ne çıkacak göreceğiz. Sonuç çok belli. Muhalefet kritik bir teste giriyor. Birleşik bir adayda yürüyecekler. Erdoğan'ın aday olacağından çok emin değilim. Ama zaten Abdullah Gül'ün karşısında kimsenin şansı yok. Ben Erdoğan'ın adaylığını açıklamama nedenini de sıkışacağı bir aday çıkarsa Abdullah Gül'ü öne sürecek olması olarak görüyorum. Bu muhalif seçmende ölümü gösterip sıtmaya razı etmek şeklinde etki gösterebilir."

A&G Araştırma'nın kurucusu Adi Gür'e göre bir araştırma olmadan konuşmak şık değil. Ancak Gür'ün kısa kişisel görüşü şöyle:

“Bir tarafta Başbakan adaysa karşıda çok daha popüler bir isim olmalı. En azından onun kadar popüler olmalı. Bu manada ben adayın adını duyunca "Aaaaa" demedim. Bir de işin başka tarafı CHP'nin tabanı var. Bu CHP'nin Atatürkçü laik sosyal demokrat bir tabanı var. 'Muhalefet Ak Parti tabanından oy almalı' diyoruz ama bunu yaparken kendi tabanlarını da küstürmemeli, sandığa gitme motivasyonunu da görmek lazım.”