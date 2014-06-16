Prof. Gürsel'den İhsanoğlu yorumu: MHP'liler 'evet' der, CHP'de fire olabilir

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, CHP ve MHP’nin çatı adayı olarak eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’nu göstermesi için, “Ortak aday olarak gösterilmesi isabetli bir karar. Ancak Başbakan Tayyip Erdoğan karşısında nasıl bir performans göstereceği belirsiz” dedi.

Prof. Seyfettin Gürsel, eski İİT Genel Sekreteri Ekmelettin İhsanoğlu’nun çatı adayı olmasını T24’e değerlendirdi.

Prof. Gürsel, CHP ve MHP’nin ortak aday belirlemesini “isabet” olarak değerlendirirken şunları söyledi:

“CHP ve MHP’nin ortak aday göstermesi isabetli bir karar. İki partinin de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini başka bir türlü kazanmaları mümkün değildi. Ancak Ekmeleddin İhsanoğlu’nun bir siyasetçi, politikacı olmaması burada dikkat çekici bir konu.”

‘İlk turda etkili olur’

Prof. Seyfettin Gürsel, Prof. İhsanoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Başbakan Tayyip Erdoğan’ın aday olması durumunda önemli bir ölçüde oy alabileceğine dikkat çekti.

Prof. Gürsel, “MHP, BBP ve Saadet Partisi’nin yüzde 21’e yakın bir oy oranı var. Bunların tümüne yakını İhsanoğlu’na ‘evet’ der. Kritik olan CHP seçmeninin tutumu olacaktır. CHP tabanındaki laik, ulusalcı kesimde fire çıkabilir mi? Çıkabilir. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Başbakan Erdoğan’ın aday olması durumunda önemli bir ölçüde oy alabilir” dedi.

“İkinci turda HDP’nin tutumu önemli” diyen Prof. Gürsel, “Seçimlerin ikinci tura taşınması durumunda ise HDP/BDP’nin tutumu burada önemli olacaktır. Verecekleri oy cumhurbaşkanının belirlenmesinde etkili olacaktır” ifadelerini kullandı.