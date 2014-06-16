Kılıçdaroğlu: Köşk için çatı adayımız Ekmeleddin İhsanoğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin MHP’ye önereceği “çatı aday” görüşmesi sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ortak basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu, MHP’ye Cumhurbaşkanı adayı olarak İslam İşbirliği Örgütü Eski Genel Sekreteri Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’nu önerdiklerini açıkladı. Bahçeli ise bu talebe, "Karşılıklı çalışmaları değerlendirerek bugün çok hayırlı bir adım attık. Türkiye’nin yetiştirdiği değerli bir insanı bize önerdiler. Bu öneri milletimizi için çok hayırlıdır" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından şunları söyledi:

"Bir süredir sizler de biliyorsunuz eğilimlerini aldık, sayın genel başkanla bunları paylaştım. Herkesin kabul edebileceği saygınlığı dürüstlüğü olan bilgisi birikimiyle herkese örnek olacak bir ismi öneriyoruz, Ekmeleddin İhsanoğlu. Kendisi bu konuda düşüncelerini aktaracak. Şunu ifade edeyim demokraside yeni bir olaya tanıklık ediyoruz. Kavgadan uzak barıştan huzurdan yana bir süreci başlatmak istiyoruz."

Bahçeli: Artık çatısı penceresi kalmadı

Bahçeli ise şunları söyledi:

"Sayın basın mensupları CHP’nin değerli genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ikinci kez görüşme imkanını bularak bir aya aşkın süredir yapılmış olan çalışmaları değerlendirerek, bugün hayırlı bir adım atılmak üzere MHP’nin, Türkiye’nin yetiştirdiği değerli bir evladını, sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nu önermişlerdir. Bu öneri titiz ve partiler üstü bir çalışmanın sonucu olarak olgunlaştı.

MHP de bu isim üzerinde bütünleşerek, seçimi herhangi bir kaosa dönüştürmeden, demokrasimizi güçlendirmek açısından sonuçlandırma arzusu olacaktır. Sayın CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının Türkiye’de çok değerli şahsiyetler bulunmakla beraber, değerli bir ismi önermesi bizi memnun etmiştir. Bu isim etrafında da çalışacağımızı belirtmek istiyoruz."