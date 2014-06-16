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'MHP'nin de kabul ettiği bir adayı desteklememiz zor'

"Değerlerimizi paylaşırsa ortak adayı 2. turda destekleyebiliriz" diyen HDP'nin Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun kesinleşen adaylığı hakkında konuştu

16 Haziran 2014 17:37

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, CHP ve MHP'nin ortak Köşk adayı Ekmeleddin İhsanoğlu hakkında T24'e konuştu. "Büyük olasılıkla kendi adayımızı çıkaracağız" diyen Buldan, "MHP'nin de kabul ettiği bir adayı desteklememiz zor gözüküyor" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenledikleri ortak basın toplantısında Köşk seçimleri için adaylarını açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun “Herkesin kabul edebileceği, saygınlığı, dürüstlüğü olan, bilgisi birikimiyle herkese örnek olacak bir ismi öneriyoruz” diyerek duyurduğu Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu ismi için Bahçeli, “Türkiye’nin yetiştirdiği değerli bir evlat” dedi ve İhsanoğlu’na onayını ilan etti.  

T24, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura taşınması durumunda tercihi belirleyici olabilecek HDP’nin İhsanoğlu ismi hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’a ulaştı.  

“Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylığını ilk defa duyduklarını” belirten Buldan, İhsanoğlu’nu yakından tanımadıklarını ve partinin karar mekanizmalarının henüz bir değerlendirme yapmadığını söyledi.  

Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta seçim için HDP’ye yaptığı ziyaret ertesinde HDP Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü’nün yaptığı “Bizler, BDP ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda kendi adayımızla yarışacağız. Ancak CHP’nin bizimle aynı değerleri paylaşan bir aday göstermesi halinde ikinci turda seçeneksiz olmayabileceğimizi karşılıklı konuştuk”  açıklamasının hatırlatılması ve İhsanoğlu’nun HDP açısından “ortak değerleri paylaşan bir aday” olup olmadığının sorulması üzerine Buldan şu ifadeleri kullandı:

“Demokratik bir cephe açılmasının önemini uzun zamandır vurguluyoruz. Kılıçdaroğlu bize ortak hareket etmek üzere geldi. Biz de ilk turda kendi adayımızı göstereceğimizi, uzlaşabileceğimiz bir aday olursa ikinci turda destekleyebileceğimizi söyledik. Ancak MHP’nin de kabul ettiği bir adayı desteklememiz zor gözüküyor. Şu anda bu adayı destekleme gibi bir fikrimiz yok. Kendi adayımızla demokratik bir cephe için çalışacağız.”  

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