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Dünya
Deutsche Welle

CHP ve MHP'nin 'çatı adayı' belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı için önereceği ortak aday açıklık kazandı.

16 Haziran 2014 17:38


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekmeleddin İhsanoğlu ismini Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilettiğini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuyla ilk açıklamasında şunları söyledi: "Bu öneri milletimiz için çok hayırlıdır. Bu öneri titiz ve partiler üstü bir çalışmanın sonucu olarak olgunlaştığı intibahı yaratmıştır. CHP liderinin değerli bir ismi önermesi, bizi memnun etmiştir. Bu isim etrafında çalışacağımızı açıkça belirtmek istiyorum."

Türkiye ve uluslararası kurumlarda çeşitli görevlerde bulunan İhsanoğlu, uzun yıllar İslam Konferansı Örgütü'nün (İKÖ) genel sekreterliğini yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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