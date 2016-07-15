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Fransa ulusal gününde terörle vuruldu!

Fransa'nın Nice kentinde Fransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamalarında sırasında bir kamyonun kalabalığın arasına girdiği terör saldırısında 84 kişi hayatını kaybederken, 50'si kritik durumda 202 kişi de yaralandı. Fransız yetkililer, kamyon şoförünün öldürüldüğünü açıkladı. Havai fişek kutlamalarının yapıldığı sırada gerçekleştirilen terör saldırısında rehine vakasının da meydana geldiği iddia edildi ancak Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve rehine vakasının yaşanmadığını ifade etti. Paris'teki Bastille Günü kutlamalarının ardımdan Avignon'a giden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, programını iptal ederek güvenlik toplantısına katılmak üzere başkente döndü.

T24Derleyen: T24

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