Eski CHP Genel Sekreteri Fransa'daki saldırıyı anlattı

Fransa'nın Nice şehrinde düzenlenen ve en az 80 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına şahit olan Eski CHP Genel Sekreteri Şule Bucak, beyaz bir kamyonetin kalabalığın üstüne sürdükten sonra, silah sesleri geldiğini söyledi.

Şule Bucak şunları söyledi:

"Gerçekten büyük bir şok yaşadık. Balkonda otururken, kutlamalar biterken insanlar yürümeye başladı. Bir anda beyaz bir kamyon geçmeye başladı, silah sesleri de duydum. Duyduğumu anımsıyorum ve insanların bağırmalarını duydum. Kutlamalarrın yapıldığı yerde çok daha fazla insan vardı. Yerlerde halen ölüler ver ve kamyon ilerledi ve esas kalabalığa doğru ilerledi. "