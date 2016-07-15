Fransa'nın ulusal gününde Nice'te terör saldırısı: En az 84 kişi öldü!

Fransa'nın turistik bölgesi Nice'te Fransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamaları sırasında bir kamyonun kalabalığın arasına girdiği terör saldırısında 10'u çocuk olmak üzere en az 84 kişi hayatını kaybetti, en az 202 kişi de yaralandı. Fransız yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kamyon şoförünün öldürüldüğünü açıkladı. Fransız polisi saldırganın 31 yaşında, Tunus kökenli Muhammed Lahouaiej Bouhel olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, saldırısı sonra yaptığı açıklamada olağanüstü hâlin 3 ay daha uzatılacağını ifade etti. Ayrıca Hollande operasyonların 10 bin askerle devam edeceğini belirterek, "Irak'ta ve Suriye'de bize saldıranlara saldırmaya devam edeceğiz" dedi. Fransız polisine göre, bu saldırgan kendi kendine radikalleşen ve 'yalnız kurt' diye tabir edilen kişilerden olabileceğini söyledi.

90 kilometre hızla kalabalığa daldı

Fransa'nın Nice kentinin ünlü caddesi "Promenade Des Anglais" de toplanan kalabalığın üstüne kamyonla saldırı gerçekleştirildi. Yerel saatle 22.30'da kalabalığın arasına dalan beyaz renkli kamyonun daha fazla kişiyi öldürmek amacıyla zigzag çizerek ilerlediği aktarılırken, şoförün özellikle aileleri hedef aldığı kaydedildi. 15 metre uzunluğundaki kamyonun saatte 90 kilometre hızla kalabalığın arasına daldığı ve 2 kilometre ilerlediği ifade ediliyor. Görgü tanıkları, kamyondan kalabalığın üzerine ateş açıldığını ifade ediyor.

Nice polisi ikinci saldırgan ihtimaline karşılık, kentte önlemleri artırdı. Paris'teki Bastille Günü kutlamalarının ardıddan Avignon'a giden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, programını iptal ederek güvenlik toplantısına katılmak üzere başkente döndü. François Hollande günün ilk saatlerinde İçişleri Bakanlığı'ndaki Kriz Merkezi'nde ülkenin üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Türkiye'deki "Fransa Milli Günü" kutlamaları güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edilmişti

Fransa'nın Türkiye'deki misyonlarınca düzenlenmesi planlanan 14 Temmuz "Fransa Milli Günü" kutlamaları güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edilmiş ve Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu da ikinci bir emre kadar kapatılmıştı.

Son saldırının düzenlendiği Nice, 10 Haziran -10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçların oynandığı kentlerden biriydi.

Rehine iddiası

Havai fişek kutlamalarının yapıldığı sırada gerçekleştirilen terör saldırısında rehine vakasının da meydana geldiği iddia edildi ancak Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve rehine vakasının yaşanmadığını ifade etti

Hollande: Olağanüstü hâl 3 ay daha uzatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Nice'te Fransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamaları sırasında bir kamyonun kalabalığın arasına girdiği terör saldırısından sonra olağanüstü halin 3 ay daha devam edeceğinin duyurdu. Hollande, "Irak'ta ve Suriye'de bize saldıranlara saldırmaya devam edeceğiz, hem de yuvalarında. Ulusal güvenlik toplantısında yeni önlemler alacağız" diye konuştu.

Saldırgan 31 yaşında,

Tunus kökenli

Fransız polisi saldırganın Tunus asıllı Fransız vatandaşı, 31 yaşındaki Muhammed Lahouaiej Bouhel olduğunu açıkladı. Saldırganın Nice'te yaşadığı öğrenildi. Saldırganın daha önce şiddet eğilimi ve silah bulundurmaktan poliste kaydı olduğu öğrenildi.

Yerel medya:

Kamyonda silah ve el bombaları bulundu

Yerel medya Nice Matin, saldırıda yaralandan 50’nin durumunun ağır olduğunu söyledi. Gazete, polisin saldırının gerçekleştirildiği kamyonda silah ve el bombaları da bulunduğunu aktardı.

Facebook, güvenlik butonu açtı

Sosyal medya ağı Facebook, dünyada yaşanan birçok terör saldırısında yaptığı gibi saldırı sonrası bölgedekilerin çevresini bilgilendirebilmesi amacıyla 'Güvenlik Butonu'nu kullanıma açtı.

Eyfel Kulesi’nde dumanlar yükseldi

Nice'teki saldırıyla aynı anda Paris'te Eyfel Kulesi'nden dumanlar yükseldi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerde dumanlar içinde kalan Eyfel Kulesi yakınlarında bir saldırı daha düzenlendiği iddia edildi.

Görgü tanıkları Eyfel Kulesi yakınlarından yükselen dumanların kaza yapan bir havai fişek kamyonundan kaynaklandığını söyledi.

Taksiciler, ücretsiz hizmet verdi

Saldırının ardından Nice'de taksiciler isteyenleri ücretsiz olarak evlerine ya da güvenli bir yere taşıma kararı aldı. Polis anons yaparak kent sakinlerine gerekmedikçe evlerinden çıkmama uyarısında bulundu.

AB Bakanı Ömer Çelik:

Saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyorum Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, saldırıyı güçlü bir şekilde kınadığını belirtti. Çelik'in Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda şu ifadeleri kullandı: "Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Düşüncelerim saldırının kurbanları ve onların aileleriyle birlikte. Her nerede, ne şekilde ve hangi gerekçeyle insanlığa saldırırsa saldırsın, terör her zaman acımasızdır. Teröre karşı birlik olmalıyız."

Fransa Cumhurbaşkanı, “Olağanüstü hal süresini uzatamayız” demişti

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, başkent Paris’i kana bulayan terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının uzatılmayacağını dün açıklamıştı. Hollande’nin açıklamaları şöyleydi:

“Evet. Olağanüstü hali süresiz uzatamayız. Mantıklı olmaz. Bu biz artık her koşulda hukukun üstünlüğünün uygulandığı bir cumhuriyet değiliz anlamına gelir. Olağanüstü hal istisnai durumlarda olur. Bizim teröre karşı eylem için garanti veren bir yasamız var. Ortada tehdit var mı ? Evet var.”

Trump'ın toplantısı iptal edildi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Nice'deki saldırı nedeniyle başkan yardımcısı adayını açıklayacağı basın toplantısını erteledi.

İngiltere'nin yeni başbakanı Theresa May de gelişmeler hakkında bilgilendirildi.

ABD: Fransa’daki saldırıyı takip ediyoruz

Fransa’nın Nice şehrindeki terör saldırısından sonra Beyaz Saray’dan yapılan ilk açıklamada Barack Obama'nın terör saldırısıyla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

"Şoför sürekli direksiyon kırıyordu"

BBC Türkçe'nin haberine göre, CNN televizyonuna konuşan Zeynep Akar adlı bir Türk görgü tanığı havaifişek gösterilerini izlemek için evinin balkonuna çıktığında gördüğü saldırı anını anlattı. Akar, "Aniden kamyonun insanlara çarptığını ve insanların bağırmaya başladıklarını duydum. Yerde çok sayıda insan yatıyordu" diye konuştu.

Hürriyet'in aktardığına göre, Daily Telegraph'daki haberde, Nice-Matin gazetesinden bir diğer görgü tanığı Fabien Lallemand'ın şu sözleri de yer aldı:

"Dev bir beyaz kamyonun çılgınca bir hızla hareket ettiğini gördüm. Şoför, mümkün olan en fazla sayıda insana çarpmak için sürekli direksiyon kırıyordu"

"Saldırıdan kurtulan yüzlerce kişi şoka girdi"

Saldırıdan kurtulan yüzlerce kişinin şoka girdiği ve bu nedenle psikolojik desteğe ihtiyaç duydukları ifade edilerek, hem yaralılar, hem de psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlar için çevre hastanelerde özel birimlerin oluşturulduğu açıklandı.

Fransa'da 3 günlük yas ilan edildi

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde 85 kişinin can verdiği terör saldırısı sebebiyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi.