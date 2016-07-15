Nice'te terör saldırısı!

Fransa'nın Nice kentinde Fransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamalarında sırasında bir kamyonun kalabalığın arasına girdiği terör saldırısında en az 30 kişi hayatını kaybederken, en az 100 kişi de yaralandı.
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Fransız yetkililer, kamyon şoförünün öldürüldüğünü açıkladı.
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Yerel yetkililer Nice'deki olayın saldırı olduğunu açıklarken, polis birden fazla olduğu kaydedilen saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.
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Valilik, kamyonun içindekilerin halkın üzerine ateş açtığını bildirdi. Polis anons yaparak kent sakinlerine gerekmedikçe evlerinden çıkmama uyarısında bulundu.