Fransa son iki yılda terör saldırılarıyla sarsıldı

Fransa'nın Nice şehrinde 14 Temmuz Ulusal Gün (Bastille Günü) kutlamalarında bir kamyonun kalabalığın arasına dalması sonucu en az 80 kişi hayatını kaybetti.

Fransa son 18 ayda 3 büyük terör saldırısı ile sarsıldı. 7 Ocak 2015 tarihinde, hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

Ancak Fransa 13 Kasım 2015'te tarihinin en büyük terör saldırılarından biri yaşamış ve terör saldırılarında en az 129 kişi hayatını kaybetmişti.