T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hollande: Nice'teki saldırı sonrası ülkede olağanüstü hâl 3 ay daha uzatılacak

"10 bin askerle operasyonlar devam edecek"

15 Temmuz 2016 07:55

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Nice'te Fransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamaları sırasında yapılan ve en az 85 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra olağanüstü hâlin 3 ay daha devam edeceğini duyurdu.

"10 bin askerle operasyonların devam edeceğini" duyuran Hollende'ın açıklamaları şöyle:

"Bu bayram özgürlük bayramı ve bu saldırıların hedefinde bu vardı. Yaralananlara yardım için her türlü imkan seferber edilmiştir. Aldığımız önlemleri daha da artıracağız. Bakanlarımızla yeni önlemler aldık. Operasyonlar 10 bin askerle devam edecek.

"Olağanüstü hâl 3 ay daha uzatıldı. Irak'ta ve Suriye'de bize saldıranlara saldırmaya devam edeceğiz, hem de yuvalarında. Ulusal güvenlik toplantısında yeni önlemler alacağız."

Fransa Cumhurbaşkanı,
“Olağanüstü hâl süresini uzatamayız” demişti

Hollande, başkent Paris’i kana bulayan terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının uzatılmayacağını açıklamıştı. Hollande’nin açıklamaları şöyleydi: “Evet. Olağanüstü hali süresiz uzatamayız. Mantıklı olmaz. Bu biz artık her koşulda hukukun üstünlüğünün uygulandığı bir cumhuriyet değiliz anlamına gelir. Olağanüstü hal istisnai durumlarda olur. Bizim teröre karşı eylem için garanti veren bir yasamız var. Ortada tehdit var mı ? Evet var.”

ETİKETLER

NiceHollandesaldırıoperasyon

İlgili Haberler

Fransa'nın ulusal gününde Nice'te terör saldırısı: En az 84 kişi öldü!

Fransa'nın Nice şehrinde Bastille Günü kutlamaları sırasında, bir kamyon kalabalığa daldı

Fransa son iki yılda terör saldırılarıyla sarsıldı

Fransa'nın Nice şehrinde düzenlenen terör saldırıları, akıllara Paris ve Charlie Hebdo saldırılarını getirdi

Eski CHP Genel Sekreteri Fransa'daki saldırıyı anlattı

Eski CHP Genel Sekreteri Şule Bucak, Nice'teki saldırıyı anlattı

AA muhabiri Nice saldırısıyla eğlendi: Fransa'daki saldırıda halkın arasına dalan kamyonun freni patlamıştır...

Ali Kahrıman'ın Twitter'ındaki tanıtımında 'Anadolu Ajansı Muhabiri-Öğretmen-Futbol Federasyonu hakemi' bilgileri yer alıyor

Hollande: Nice'teki saldırı sonrası ülkede olağanüstü hâl 3 ay daha uzatılacak

"10 bin askerle operasyonlar devam edecek"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24