Hollande: Nice'teki saldırı sonrası ülkede olağanüstü hâl 3 ay daha uzatılacak

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Nice'te Fransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamaları sırasında yapılan ve en az 85 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından sonra olağanüstü hâlin 3 ay daha devam edeceğini duyurdu.

"10 bin askerle operasyonların devam edeceğini" duyuran Hollende'ın açıklamaları şöyle:

"Bu bayram özgürlük bayramı ve bu saldırıların hedefinde bu vardı. Yaralananlara yardım için her türlü imkan seferber edilmiştir. Aldığımız önlemleri daha da artıracağız. Bakanlarımızla yeni önlemler aldık. Operasyonlar 10 bin askerle devam edecek.

"Olağanüstü hâl 3 ay daha uzatıldı. Irak'ta ve Suriye'de bize saldıranlara saldırmaya devam edeceğiz, hem de yuvalarında. Ulusal güvenlik toplantısında yeni önlemler alacağız."

Fransa Cumhurbaşkanı,

“Olağanüstü hâl süresini uzatamayız” demişti

Hollande, başkent Paris’i kana bulayan terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının uzatılmayacağını açıklamıştı. Hollande’nin açıklamaları şöyleydi: “Evet. Olağanüstü hali süresiz uzatamayız. Mantıklı olmaz. Bu biz artık her koşulda hukukun üstünlüğünün uygulandığı bir cumhuriyet değiliz anlamına gelir. Olağanüstü hal istisnai durumlarda olur. Bizim teröre karşı eylem için garanti veren bir yasamız var. Ortada tehdit var mı ? Evet var.”