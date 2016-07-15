AA muhabiri Nice saldırısıyla eğlendi: Fransa'daki saldırıda halkın arasına dalan kamyonun freni patlamıştır...

Twitter’da kendisini Anadolu Ajansı muhabiri olarak tanıtan Ali Kahrıman isimli kişi, Fransa'nın Nice şehrinde düzenlenen ve en az 80 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, "Fransa'daki saldırıda halkın arasına dalan kamyonun freni patlamıştır..." Twitter paylaşımı tepki çekti.

Daha önce İstanbul Valiliği'nin LBGTİ yürüyüşünü yasaklamasını, “Eğer mutlaka yürüyeceklerse polisimiz şimdiden joplarını yağlasın” ifadelerine yer veren İbrahim Öztosun'un benzeri bir tweet, yine bir başka Anadolu Ajansı muhabiri Ali Kahırman'dan Fransa'daki Nice saldırısı sonrasında geldi.

Twitter'ındaki tanıtımında 'Anadolu Ajansı Muhabiri-Öğretmen-Futbol Federasyonu hakemi' bilgileri yer alan Ali Kahırman, 60 kişinin hayatını kaybettiği Nice'teki terör saldırısı sonrasında, sonuna kahkaha smiley'si koyarak, "Fransa'daki saldırıda halkın arasına dalan kamyonun freni patlamıştır..." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım

Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakem

Ali Kahrıman aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Bursa Bölge hakemliği yapıyor. TFF'nin internet sitesinden Ali Kahrıman'ın bilgilerine ulaşmak mümkün.