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AA muhabiri: LGBTİ’ler mutlaka yürüyecekse polisimiz şimdiden jopları yağlasın!

Muhabir, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı

17 Haziran 2016 18:38

Twitter’da kendisini Anadolu Ajansı muhabiri olarak tanıtan İbrahim Öztosun isimli kişi, İstanbul Valiliği’nin 19 ve 26 Haziran’da yapılacak onur yürüyüşlerine izin vermemesini “Eğer mutlaka yürüyeceklerse polisimiz şimdiden joplarını yağlasın” dedi. Öztosun, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı.

İstanbul Valiliği, 19 Haziran Pazar günü yapılacak Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran Pazar günü 14. kez yapılacak olan LGBT(Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) Onur Yürüyüşü'nün Taksim'de yapılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu. Valilik yaptığı yazılı açıklamada, güvenliği gerekçe göstererek "Anılan günlerde bu yönde bir toplantı ve gösteri yürüyüşü tertip edilmesine izin verilmeyecektir. Bu tür etkinliklerin nerelerde yapılabileceği de, yasa gereği önceden ilan edilmiştir" ifadesini kullanmıştı.   

Öztosun, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı.
 
 

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