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Saldırının ardından Nice Caz Festivali iptal edildi

Rihanna'nın cuma günü vereceği konser de ertelendi

15 Temmuz 2016 07:40

Fransa'nın turistik bölgesi Nice'te Fransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamaları sırasında bir kamyonun kalabalığın arasına girerek gerçekleştirdiği saldırı sonrası kentte düzenlenmesi planlanan Caz Festivali ve Rihanna konseri iptal edildi. 

Nice'de yarın (16 Temmuz 2016) başlayıp Çarşamba gününe kadar sürmesi planlanan Caz Festivali ile ünlü şarkıcı Rihanna'nın cuma günü vereceği konser ise ertelendi.

En az 80 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 50 kişi de yaralandığı saldırının düzenlendiği Nice, 10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçların oynandığı kentlerden biriydi.

 

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