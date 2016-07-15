Sosyal medya, Fransa’nın Nice şehrinde ransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamaları sırasında bir kamyonun kalabalığın arasına girdiği ve onlarca insanı katlettiği terör saldırısınından sonra dünyada yaşanan terör olaylarına tepki göstererek “Charlie’yim, Paris’im, Orlando’yum, Brüksel’im, İstanbul’um, Nice’im, Bağdat’ım, Bangladeş’im; tükendim!” dedi.

7 Ocak 2015’te Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırıda 11 çizer hayatını kaybetmişti.

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in Paris’te düzenlediği saldırılarda 129 sivil hayatını kaybetmişti.

Afgan asıllı ABD vatandaşı Omer Mateen, ABD’nin Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne saldırarak 49 kişiyi öldürmüştü.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısında en az 45 kişi hayatını kaybetti, 100'den kişi yaralandı.

Fransa'nın turistik bölgesi Nice'te Fransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamaları sırasında bir kamyonun kalabalığın arasına girdiği terör saldırısında en az 77 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi de yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat'ta gece yarısı terör örgütü IŞİD’in sivillere yönelik düzenlediği intihar saldırısında 292 kişi hayatını kaybetmişti.

Bangladeş’te diplomatların gittiği bir kafeye IŞİD terör örgütü baskın düzenlemiş, 20 kişi hayatını kaybetmişti.