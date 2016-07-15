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“Charlie’yim, Paris’im, Orlando’yum, Brüksel’im, İstanbul’um, Nice’im, Bağdat’ım, Bangladeş’im; tükendim!”

Sosyal medya, dünyadaki terör olaylarına “Tükendim!” dedi

15 Temmuz 2016 07:06

Sosyal medya, Fransa’nın Nice şehrinde ransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamaları sırasında bir kamyonun kalabalığın arasına girdiği ve onlarca insanı katlettiği terör saldırısınından sonra dünyada yaşanan terör olaylarına tepki göstererek “Charlie’yim, Paris’im, Orlando’yum, Brüksel’im, İstanbul’um, Nice’im, Bağdat’ım, Bangladeş’im; tükendim!” dedi.

 

Charlie Hebdo: 11 çizer öldürüldü

 

7 Ocak 2015’te Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırıda 11 çizer hayatını kaybetmişti.

 

Paris: 129 sivil hayatını kaybetti

 

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in Paris’te düzenlediği saldırılarda 129 sivil hayatını kaybetmişti.

 

Orlando: 49 kişi hayatını kaybetti

 

Afgan asıllı ABD vatandaşı Omer Mateen, ABD’nin Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne saldırarak 49 kişiyi öldürmüştü.

 

İstanbul: 45 ölü

 

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısında en az 45 kişi hayatını kaybetti, 100'den kişi yaralandı.

 

Nice: En az 77 ölü

 

Fransa'nın turistik bölgesi Nice'te Fransız İhtilali'nin ilk kıvılcımı sayılan Bastille Günü kutlamaları sırasında bir kamyonun kalabalığın arasına girdiği terör saldırısında en az 77 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi de yaralandı.

 

Bağdat: 292 ölü

 

Irak’ın başkenti Bağdat'ta gece yarısı terör örgütü IŞİD’in sivillere yönelik düzenlediği intihar saldırısında 292 kişi hayatını kaybetmişti.

Bangladeş: 20 ölü

 

Bangladeş’te diplomatların gittiği bir kafeye IŞİD terör örgütü baskın düzenlemiş, 20 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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