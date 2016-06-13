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Dünya
Deutsche Welle

Orlando saldırısı ABD'yi yasa boğdu

Orlando'da 50 kişiyi katleden saldırganın IŞİD'e bağlılık yemini ettiği öğrenildi. Terör şüphesiyle saldırganın iki kez ifadesi alınmış, ancak daha sonra soruşturmaya son verilmişti.

13 Haziran 2016 11:26


Yakın Amerikan tarihinin en kanlı saldırısının arkasında radikal İslamcıların olup olmadığı araştırılıyor. En az 50 kişiyi öldürüp 53 kişiyi de yaraladıktan sonra ölü ele geçirilen Omar Seddique Mateen'in 2013 yılında FBI tarafından terör şüphesiyle ifadesi alındıktan sonra soruşturma kapsamından çıkarıldığı öğrenildi. Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump Florida eyaletlinin Orlando kentindeki bir gece kulübünü hedef alan kanlı saldırının ardından Müslümanların ABD'ye sokulmaması şeklindeki talebini tekrarladı.

Mateen'in 1986 yılında New York'ta Afganistan'dan göç etmiş bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Mateen'in babası NBC televizyonuna verdiği demeçte katliamın dini nedenlerle işlendiğine ihtimal vermediğini ve homoseksüellerden duyduğu nefretin oğlunu bu eyleme yönlendirmiş olabileceğini söyledi. 29 yaşındaki failin 2011 yılında boşandığı eski eşi Mateen'in akli dengesinin yerinde olmadığını ve kendisini sık sık dövdüğünü anlattı.

Fort Pierce cemaatinden imam Sayed Shfeeq Rahman haftada üç illa dört gün akşam namazına gelen Mateen'in böyle bir eyleme kalkışabileceğini hiç tahmin etmediğini ve katilin internet üzerinden radikalleştirilmiş olabileceğini söyledi.

IŞİD üstlendi

FBI'dan yapılan açıklamada Mateen'in 2013 yılında verdiği ifadenin teröristlerle bağlantısı olabileceği şüphesini doğurduğu ve katilin bir intihar saldırganıyla haberleştiğinin öğrenildiği belirtildi. Mateen saldırıdan kısa süre önce telefonla polisi arayarak IŞİD'e bağlılık yemini ettiğini bildirmişti. IŞİD’e yakın Amaq ajansı, Orlando'daki saldırıyı IŞİD’in üstlendiğini duyurdu.

Başkan Barack Obama ‘nefret ve terör eylemini şiddetle kınadıklarını' belirtirken, Donald Trump, radikal İslamcılıktan kaynaklanan tehlikeyi ciddiye almamakla suçladığı Obama'nın istifasını talep etti.

LGBT Onur Haftası etkinliklerinin kutlandığı ayda işlenen Orlando'daki toplu katliam 11 Eylül 2001'den sonra ABD'de düzenlenen en kanlı terör eylemi oldu. New York’taki etkinliğin devam ettiği lokallerde güvenlik tedbirleri arttırıldı. Pazar günü Los Angeles'te düzenlenen LGBT geçit törenine 150 bin kişi katıldı. Silah yüklü aracıyla geçit töreninin yapıldığı yere ulaşmaya çalışan bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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