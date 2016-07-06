Bağdat'taki IŞİD saldırısında ölenlerin sayısı 292'ye yükseldi

Irak hükümeti, başkent Bağdat'ta Cumartesi gece yarısı sivillere yönelik düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısının 292'ye yükseldiğini duyurdu.

Saldırı, Irak'ın 2003 yılında ABD öncülüğündeki işgalden sonra en kanlı eylemlerden biri olarak kaydedildi.

Bağdat'ın alışveriş merkezleri ve restoranların bulunduğu Karada mahallesinde Hadi merkezi yakınlarında bomba yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi.

Ramazan Bayramı öncesi çoğunlukla ailelerin alışveriş için gittiği mahallede ölenler arasında çok sayıda çocuk da var.

Saldırı, sahur öncesi sokakların, meydanların kalabalık olduğu sırada düzenlendi.

Ülkenin en kanlı saldırısından sonra ülkede üç gün ulusal yas ilan edildi.

Irak Sağlık Bakanlığı, yaralıların çoğunun hastanelerden taburcu edildiğini duyurdu. Bakanlık, durumu ağır olanların ise tedavi için ülke dışına nakledildiğini söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Irak'ta 2003 yılından bu yana düzenlenen en büyük saldırılar

- 3 Temmuz 2016: IŞİD Bağdat'ta sivilleri hedef aldı, 250 kişi öldü

- Ağustos 2014: IŞİD Bağdat'ın kuzeybatısındaki Ninova vilayetinde yüzlerce Ezidi erkeği öldürdü

- 12 Haziran 2014: IŞİD, eski bir ABD üssünde 1700'e yakın askeri personeli öldürdü. Bu eylem, Speicher Kampı katliamı olarak biliniyor

- 19 Ağustos 2009: Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bomba yüklü araçla iki saldırı düzenlendi en az 155 kişi öldü

- 14 Ağustos 2007: Irak'ın kuzeyinde Ezidileri hedef alan bir dizi bombalı saldırı düzenlendi 500'den fazla kişi öldü

- 23 Kasım 2006: Bağdat'ın Sadr kentinde altı bomba yüklü araçla düzenlenen saldırılarda 200'den fazla kişi öldü.

Irak İçişleri Bakanı Muhammed Gabban da görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa mektubunu Başbakan Haydar el Abadi'ye sunan Gabban, Abadi kararını verene kadar sorumluluklarını yardımcısına devrettiğini söyledi.

Başbakan Abadi de olay yerini ziyareti sırasında öfkeli kalabalık tarafından protesto edildi.

IŞİD'in sivilleri hedef aldığı bombalı saldırı, 2003 yılı ABD işgalinden bu yana ülkede düzenlenen en kanlı eylem oldu.

Cumartesi gecesi Bağdat'ın kuzeyinde Şiilerin yoğun yaşadığı bir mahalleye de saldırı düzenlendi, en az beş kişi öldü.