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Dünya

IŞİD'in Bağdat'ta gerçekleştirdiği bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 292'ye yükseldi!

Sivillere yönelik yapılan terör saldırısında 185 kişi yaralandı

03 Temmuz 2016 20:39

Irak'ın başkenti Bağdat'ta IŞİD tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az 292 kişi öldü, 185 kişi yaralandı.

Saldırı, dün gece yarısı, kent merkezinde yer alan Kerada mahallesindeki bir restaurant ve alışveriş merkezinin yakınlarında gerçekleştirildi.

Bomba yüklü araçla yapılan saldırı sırasında sahur vakti öncesi dışarıda bulunanlar nedeniyle caddenin kalabalık olduğu bildiriliyor.

AP'nin haberine göre, Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki bu saldırıda en az 292 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında birçok çocuk da bulunuyor.

Patlama ardından caddedeki bazı binalar alev aldı. Yangın söndürme çalışmaları bugün de devam etti.

 

Başbakan Abadi'ye protesto
 

İkinci bir saldırı ise kentin kuzeyinde yer alan ve ağırlıklı olarak Şiilerin yaşadığı bir mahallede yaşandı. Bu saldırıda da en az dört kişi öldü. IŞİD Kerada'daki saldırıyı üstlendi.

Kerada'da saldırının yaşandığı yeri ziyaret etmek isteyen Irak Başbakanı Haydar Abadi protestoyla karşılaştı. Bir grup, Abadi'nin olay yerine gelen konvoyuna taşlarla saldırdı. Göstericiler Abadi'ye "Hırsız" diye bağırdı.

Saldırı ardından böilgisayar korsanları da İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi. IŞİD, Irak'ın Musul kentinin içinde bulunduğu Kuzey ve Batı bölümünün büyük kısmını hala elinde tutuyor.

Ancak Irak güçleri geçen hafta Felluce kentini IŞİD'den tamamıyla geri almıştı.

Suriye'nin kuzeyinde ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'in elinde bulunan Menbic'e yönelik operasyonu sürüyor.

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