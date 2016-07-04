Irak'ta IŞİD'in Bağdat saldırısıyla nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Başkent Bağdat’ta meydana gelen ve 167 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı sonrası Irak’ta 3 gün yas ilan edildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta en az 167 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı IŞİD saldırısının ardından ülkede üç gün ulusal yas ilan edildi.

Irak Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Haydar el İbadi’nin, başkentin merkezindeki Karrada bölgesinde meydana gelen söz konusu saldırıdan dolayı ülkede 3 günlük ulusal yas ilan ettiği belirtildi.

Güvenlik önlemleri

Ayrıca Irak devlet televizyonunun verdiği haberde, “Başbakan Haydar el İbadi, Bağdat ve diğer illerde güvenliğin sağlanması için bazı talimatlar verdi. Bunların en önemlisi, Bağdat ve tüm illerdeki kontrol noktalarında bulunan elle taşınır patlayıcı tespit cihazlarının toplatılması. İbadi, bu cihazlarla ilgili yapılan yolsuzluklar ve ülkeye girmesini sağlayan tüm taraflara karşı inceleme talimatı da verdi” denildi.

İbadi, ayrıca kontrol noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerinin cep telefonu kullanmasına yasak getirdi ve Bağdat Operasyonlar Komutanlığı’nı Bağdat’ın çevresinin güvenliğini hızlıca sağlamaya çağırdı.

Bağdat semalarında istihbarat keşif uçuşlarını artırılması için Ortak Operasyonlar Komutanlığına da talimat veren İbadi, Ortak Operasyonlar Komutanlığının ayrıca Bağdat’ın güvenliğini sağlama görevini Bağdat Operasyonlar Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Müsteşarlığı ve Muhabarat Dairesi ile yürütmesini istedi.

İbadi, Bağdat’taki kontrol noktalarının düzenlenmesi planının da yeniden gözden geçirilmesi talimatı verdi.

Protesto eylemleri

Öte yandan Bağdat’ın merkezi Karrada’da meydana gelen saldırı sonrası yüzlerce kişi olay yerinde hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Göstericiler, hayatını kaybedenler için mum yakarak dua etti.

Yolsuzlukla mücadele için hükümete çağrıda bulunan göstericiler, olay yerine gelmek isteyen hiçbir devlet yetkilisini karşılamayacaklarını ifade etti.

Kınamalar

Saldırılar ardından Türkiye ve ABD’den açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, “Irak’ta yaşanan bombalı saldırıların yol açtığı acıyı ve sıkıntıyı en iyi anlayabilecek ülke Türkiye’dir. DEAŞ denilen eli kanlı örgüt, kısa bir süre önce ülkemizde de 45 masum sivilin hayatını kaybetmesine yol açan bir terör eylemi gerçekleştirmiştir. Bu örgüt, İslamın adını ve Müslüman sıfatını kullanarak İslaa ve Müslümanlara savaş açmış bir örgüttür. İslam’a zarar veren bu örgüte karşı hep birlikte, güçlü bir mücadele yürütmeliyiz” ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, İbadi’yi arayarak taziyelerini iletti. Irak’ın toprak bütünlüğünün önemli olduğunu belirten Yıldırım, IŞİD’i ‘ortak bela’ olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada da saldırılar kınandı.

Açıklamada “IŞİD’in yok edilmesi için ortak çabalarımız doğrultusunda Irak halkı ve hükümetiyle birliğimizi koruyoruz” dendi.