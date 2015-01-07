Paris'te, Hz. Muhammed karikatürleri yayımlayan Charlie Hebdo dergisine silahlı saldırı; en az 12 ölü!

Fransa'nın başkenti Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'nun merkezine silahlı kişilerce saldırıldı. En az 12 kişinin ölümüne neden olan saldırganlar kaçtı. Dergi daha önce Hz. Muhammed'in karikatürlerini yayımlamış ve tartışmaya yol açmıştı.

Derginin Paris'in 11'inci bölgesindeki Nicolas Apper Caddesi'nde bulunan merkezine saat 11.30 sularında (TSİ 12.30) silahlı en az iki kişi tarafından saldırı düzenlendi. Reuters, AFP ve AP saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Saldırıda beşi ağır toplam 20 kişinin yaralandığı da gelen bilgiler arasında



Kalaşnikof ve roketatarlı saldırganların kaçarken olay yerinin yakınında bulunan bir polis aracını da hedef aldı. Görgü tanıkları, saldırı sırasında en az 30 silah sesi duyduklarını belirtti.

Fransız iTele, saldırganların siyah bir araçla olay yerinden uzaklaştığını ve Porte de Pantin yakınlarında bir aracı durdurarak bulunla kaçmaya devam ettiklerini öne sürdü.

Hollande oay yerine gitti

Cumhurbaşkanı François Hollande ise kısa bir süre sonra olay yerine gitti. Hollande, buradaki ilk açıklamasında "Saldırının karşılıksız bırakılmayacağı" mesajı verdi. Le Monde gazetesi ise saat 14.00'te bakanlar düzeyinde toplantı yapılması planlandığı yer aldı. Bu arada İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da olay yerine gitti.

Paris Emniyeti, silahlı saldırı olayının dergi binasının girişinde yaşandığını doğruladı. Twitter'da dergi çalışanlarının bazılarının çatıya sığındığını gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Başbakan 'terör tehdidi' demişti

Fransa Başbakanı Manuel Valls, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamasında "Ülkemiz hiç olmadığı kadar ciddi bir terör tehdidi altında" demişti.

Derginin son kapağı

Charlie Hebdo, bugün çıkan son sayısının kapağında Fransız yazar Michel Houellebecq'e yer vermişti. Yazar, üç haftadır Fransa'da büyük tartışma yaratan ve bugün kitapçılarda yer alacak Soumission (İtaat) isimli romanında 2022 yılında Elysee Sarayı'na Müslüman bir cumhurbaşkanının seçilmesini konu ediyordu. Dergi de bugünkü kapağında yazarın fotoğrafına yer vererek "Sihirbaz Houellebecq'in tahminleri: 2015'te dişlerimi kaybederim, 2022'de de oruç tutarım" ifadelerini kullanmıştı.



Charlie Hebdo 2012’de Hz. Muhammed karikatürleri yayımladı. O dönemde bu karikatür infial yaratmış, alarma geçen Fransa 20 ülkedeki elçilik ve okullarını derginin yayımlandığı cuma günü geçici olarak kapatma kararı almıştı.

1 saat önce El Bagdadi karikatürü..

Saldırıdan bir saat önce Charlie Hebdo, Twitter hesabından terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'yi hicveden bir karikatür yayınlamıştı.