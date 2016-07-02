Bangladeş’te diplomatların gittiği kafeye saldırıyı IŞİD üstlendi

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki diplomatik bölgede bir kafeye giren silahlı saldırganlar, aralarında yabancıların da bulunduğu bir grubu rehin aldı. Çıkan çatışmada iki polis yaşamını yitirdi. IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) saldırıyı üstlendi.

Yabancı diplomatların sıklıkla gittiği bir restorana dün akşam baskın düzenleyen IŞİD'li teröristler 35 kişiyi kişiyi rehin aldı. İlk çatışmada 2 polis öldü, 30 polis yaralandı. Saatler süren operasyonda teröristlerden altısının öldürüldüğü bildirildi. Saldırıyı üstlenen terör örgütü IŞİD ise 20 kişiyi öldürdüğünü iddia etti. Düzenlenen operasyon sona ererken Bangladeş Başbakanı 13 rehine'nin kurtarıldığını 20 rehinenin ve 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yerel saatle 21.20’de büyükelçilik binalarının da yer aldığı Gülşen bölgesindeki diplomatların sıklıkla gittiği Holey Artisan Bakery adlı restoranda meydana gelen olayda, sekiz dokuz saldırgan el bombası attıkları restoranda personel ile müşterileri rehin aldı. Restoranın çevresini saran güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı. 2 polis memuru yaşamını yitirirken 30 polis yaralandı.

Yetkililerin, silahlı grubun sekiz veya dokuz kişiden oluştuğunu söyledi. Güvenlik güçleri kafenin yer aldığı bölgeyi boşalttı. Rehinelerin salınması için yetkililer ve saldırganlar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

IŞİD: 20'den fazla ölü var

Saldırıdan kaçan restoran çalışanı Sumon Reza Jamuna TV kanalına, saldırganların ‘Allahu Ekber’ diye bağırdığını söyledi. IŞİD’e yakın Amak haber ajansı saldırıyı terör örgütünün üstlendiğini duyururken, ölü sayısının ise 20’den fazla olduğunu iddia etti.

Teröristlerden 6'sı öldürüldü

Yaklaşık 35 kişiyi rehin alan saldırganlardan 6'sının öldürüldüğü bildirildi. Polis yetkilileri, yüzlerce güvenlik görevlisi ve zırhlı araçların katılımıyla bütün gece devam eden operasyonda 13 rehinenin kurtarıldığını açıkladı. Özel Kuvvetler'den Albay Tuhin Muhammed Masu, "6 saldırgan öldürüldü ve bina temizlendi. Ancak operasyon devam ediyor. Yaklaşık 35 kişi rehin alındı. Bunlardan 20 kadarı yabancı uyruklu. Kurtarılan rehineler arasında bir Japon ve iki Sri Lankalı bulunuyor. Japon rehine, yaralandığı için hastanede tedavi altına alındı." dedi.

Masu, diğer rehineler arasında da yaralananlar olduğunu belirtti ancak ayrıntı vermedi.

İtalya'nın Bangladeş Büyükelçisi Mario Palma, rehin alınanlar arasında 7 İtalya vatandaşının bulunduğuna dair iddiaların araştırıldığını söyledi.

Durum kontrol altına alındı

Bangladeş ordusu Sözcüsü Rashidul Hasan, operasyonun sona erdiğini ve bölgedeki durumun kontrol altına alındığını söyledi.Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Dakka’da bulunan restorana düzenlenen saldırıda 13 rehinenin kurtarılırken, bazılarının hayatını kaybettiğini ve 6 saldırganın öldürüldüğün, 1 saldırganın ise canlı olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Merkezi ABD'de bulunan SITE İstihbarat Grubu, IŞİD'e yakınlığıyla bilinen Amaq haber ajansının "Saldırıyı IŞİD komandoları düzenledi" ifadeleri kullandığını duyurmuştu.

Obama'ya brifing

Bangladeş Özel Polis Gücü Müdürü Benazir Ahmed, rehin alınanlar arasında çok sayıda yabancı olduğunu söylerken “Barışçıl bir şekilde çözmek istiyoruz. Saldırganlarla konuşmaya çalışıyoruz. Birincil önceliğimiz içeride tutulan insanların hayatı” dedi. ABDDışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, rehineler arasında Amerikan vatandaşı olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Barack Obama’nın saldırıyla ilgili brifing aldığı, gelişmeleri izlediği belirtildi.