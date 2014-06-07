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Dünya'nın şampiyonu Almanya

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i uzatmalarda deviren Almanya, Amerika kıtasında şampiyonluğa ulaşan ilk Avrupa ülkesi oldu.

T24Derleyen: T24

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dünya kupasıfutbolsporhaberbrezilyaşampiyon

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07 Haziran 2014 11:47

Fransız yıldız Frank Ribery Dünya Kupası'nda yok

2014 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fransa Milli Takımı'nda Frank Ribery şoku yaşanıyor

05 Haziran 2014 20:16

Katar'ın başı iddialarla dertte

Katar'ın 2022'deki Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için bazı FIFA yönetilerine rüşvet verildiği iddiasının yankıları sürüyor.

05 Haziran 2014 12:50

10 bin Brezilyalı yolları kesti, Dünya Kupası'nı protesto etti

Çatısız İşçiler Hareketi'nin (MTST) çağrısıyla 10 bin kişi, Dünya Kupası açılışının yapılacağı Itaquirao Stadı'na çıkan yolu trafiğe kapadı

03 Haziran 2014 14:10

Brezilya’da seks işçileri İngilizce öğreniyor

Dünya Kupası için Brezilya’ya gelecek 600 bin turisti için İngilizce öğrenen seks işçileri bu sayede olası iletişim eksikliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor

03 Haziran 2014 11:31

UEFA Başkanı, FIFA'ya rüşvet veren Katarlı ile bir ay önce gizlice görüşmüş

Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinden bir ay önce Bin Hammam'la Paris'teki Elysée Sarayı'nda özel bir görüşme yapmış

03 Haziran 2014 00:15

Futbolda gol tartışmasına son

FIFA, ilk kez bir Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisini kullanacak. Sistem, kale çizgisini mercek altına alarak, topların gol çizgisini geçip geçmediği tartışmalarına son verecek.

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