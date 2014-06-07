Dünya'nın şampiyonu Almanya

03 Haziran 2014 14:10

Brezilya’da seks işçileri İngilizce öğreniyor

Dünya Kupası için Brezilya’ya gelecek 600 bin turisti için İngilizce öğrenen seks işçileri bu sayede olası iletişim eksikliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor