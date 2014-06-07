Dünya'nın şampiyonu Almanya

Diğer
Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i uzatmalarda deviren Almanya, Amerika kıtasında şampiyonluğa ulaşan ilk Avrupa ülkesi oldu.
ETİKETLER
Paylaş:
07 Haziran 2014 11:47
2014 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fransa Milli Takımı'nda Frank Ribery şoku yaşanıyor
05 Haziran 2014 20:16
Katar'ın 2022'deki Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için bazı FIFA yönetilerine rüşvet verildiği iddiasının yankıları sürüyor.
05 Haziran 2014 12:50
Çatısız İşçiler Hareketi'nin (MTST) çağrısıyla 10 bin kişi, Dünya Kupası açılışının yapılacağı Itaquirao Stadı'na çıkan yolu trafiğe kapadı
03 Haziran 2014 14:10
Dünya Kupası için Brezilya’ya gelecek 600 bin turisti için İngilizce öğrenen seks işçileri bu sayede olası iletişim eksikliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor
03 Haziran 2014 11:31
Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinden bir ay önce Bin Hammam'la Paris'teki Elysée Sarayı'nda özel bir görüşme yapmış
03 Haziran 2014 00:15
FIFA, ilk kez bir Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisini kullanacak. Sistem, kale çizgisini mercek altına alarak, topların gol çizgisini geçip geçmediği tartışmalarına son verecek.
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.