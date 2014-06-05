10 bin Brezilyalı yolları kesti, Dünya Kupası'nı protesto etti

2014 Dünya Kupası için son bir haftaya girilirken, Brezilya'da tansiyon yükselmeye devam ediyor. Kupaya harcanan paralardan rahatsız olan binlerce Brezilyalı yine sokaklardaydı...

Çatısız İşçiler Hareketi'nin (MTST) çağrısıyla 10 bin kişi, Dünya Kupası açılışının yapılacağı Itaquirao Stadı'na çıkan yolu trafiğe kapadı. Akşam saatlerinde Vila Matilde metro istasyonu önünde toplanıp yürüyüşe geçen binlerce kişi 3,5 kilometrelik konvoy oluşturarak stada çıkan yolları kesti.

MTST'nin “Halksız kupaya karşı yine yollardayım” sloganıyla dördüncü kez düzenlediği eylemde, hükümetin sosyal konut projelerine ağırlık vermesini ve kentsel dönüşüm projelerinin ürettiği emlak spekülasyonlarının önlenmesi talep ediliyor. Aynı zamanda kira artışlarının belli bir yüzdeye bağlanması ve hükümetin dar gelirli aileleri konut sahibi yapma projesi “Minha Casa, Minha Vida (Benim evim, benim hayatım) programında düzenlemelere gidilmesi de eylemcilerin talepleri arasında.



Dilma'nın zor günleri



Başlama düdüğünün çalınacağı 12 Haziran'la birlikte Brezilya'da protestoların artması bekleniyor. Ancak halkının futbol sevgisine güvenen Devlet Başkanı Dilma Rousseff'e göre, bu tarih protestoların da bıçak gibi kesileceği an olacak. Dilma her fırsatta vatandaşlarının anayasal hakkı olan protesto yapma hakkını koruyacaklarını açıklarken diğer yandan güvenliğe yönelik önlemler almaya devam ediyor. Hükümet, uzun süredir endişelendiren ve çeşitli eyalatlerde yer yer patlak veren polis grevlerinin yaratacağı güvenlik zaaflarına karşı geçen hafta orduyu görevlendirdi. Kupa boyunca Brezilya ordusu statların ve konuk ekiplerin güvenliğinden de sorumlu olacak.

Durgun giden ekonomide ücret artışlarının enflasyonu tetiklemesini kaygısı taşıyan hükümet, kupanın iyice yaklaşmasıyla geri adım atarak ulusal polisin taleplerini kabul etti ve yüzde 15,8'lik maaş artışına gitti. Polis sendikaları Dilma Roussef'in açıklamasından sonra aldıkları grev kararını ve yürüyüşleri iptal etti.



Metro işçileri grevde



Polislerle anlaşmaya varıldı, ama kupanın açılış şehri Sao Paulo'da metro işçileri bugünden itibaren süresiz greve başlıyorlar. Metro çalışanlarının grevi sona ermezse, açılış sırasında ülkenin en büyük ve kalabalık şehrine kaos hakim olacak.