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Spor

Fransız yıldız Frank Ribery Dünya Kupası'nda yok

2014 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fransa Milli Takımı'nda Frank Ribery şoku yaşanıyor

07 Haziran 2014 11:47

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Frank Ribery'nin dünya kupası kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, uzun süredir belinde bir sakatlık bulunmasına rağmen Ribery, Didier Deschamps'ın Dünya Kupası için açıkladığı 23 kişilik kadroda yer almıştı. Fransızların büyük ümit bağladığı yıldız oyuncunun kadroda yer alması ülkede büyük sevinç yaratmıştı. Ancak yapılan kontrollerin ardından doktorlar Ribery'nin durumunun ciddi olduğunu ve dünya kupasında yer alamayacağını bildirdi.

Didier Deschamps bu iki oyuncunun yerine Remy Cabella ve Morgan Schneiderlin'i alacak.

Fransa, E Grubu'nda İsviçre, Ekvador ve Honduras ile karşılaşacak.

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