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Spor

UEFA Başkanı, FIFA'ya rüşvet veren Katarlı ile bir ay önce gizlice görüşmüş

Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinden bir ay önce Bin Hammam'la Paris'teki Elysée Sarayı'nda özel bir görüşme yapmış

03 Haziran 2014 11:31

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, UEFA Başkanı Michel Platini'nin, 2022 Dünya Kupası'nın rüşvetle Katar'a verildiğine yönelik iddiaların merkezindeki Muhammed Bin Hammam'la oylamadan bir ay önce gizlice görüştüğünü yazdı. Platini'den, Bin Hammam'la ne konuştuğunu açıklaması isteniyor.

Daily Telegraph gazetesinin bugünkü manşeti, "Fransa Dünya Kupası skandalına karıştı".

Gazete UEFA Başkanı Michel Platini'nin, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinden önce yaptığı gizli bir görüşmenin detaylarını açıklaması yolunda baskı altında olduğunu belirtiyor.

İngiliz Sunday Times gazetesi önceki gün Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için bazı FIFA yetkililerine yaklaşık 5 milyon dolar ödediğini iddia etmişti. İddiaların merkezindeki kişi de, Katarlı eski Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Muhammed Bin Hammam'dı.

Daily Telegraph'a sızan belgelere bakılırsa, Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinden bir ay önce Bin Hammam'la Paris'teki Elysée Sarayı'nda özel bir görüşme yapmış.

Bin Hammam'la kahvaltı eden Platini aynı gün öğle yemeğinde ise dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yine dönemin Katar Emiri'nin oğlu ve Katar Başbakanı ile bir araya gelmiş.

Daily Telegraph okuyucularına ertesi yıl Katar'ın spor yatırım şirketinin Sarkozy'nin tuttuğu takım olan Paris Saint-Germain'i satın aldığını, Platini'nin oğlu Laurent'in de Katar'a ait spor şirketi Burrda'nın başına geçtiğini hatırlatıyor.

 

Platini Katar'a oy vermişti

 

Aynı zamanda FIFA İcra Kurulu üyesi olan Platini, 2022 Dünya Kupası için Katar'a oy verdiğini gizlememişti.

Daily Telegraph'a konuşan ve adı açıklanmayan bir diğer FIFA İcra Kurulu üyesi ise Platini'nin Bin Hammam'la görüşme yaptığının ortaya çıkmasının kendisini "şok ettiğini" söylemiş.

Gazete, Dünya Kupası'na yönelik rüşvet skandalının şu ana kadar sadece Afrika ve Karayip ülkeleri ile sınırlı olduğunu hatırlatıyor. Daily Telegraph, Platini'nin Bin Hammam'la görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından Fransa'nın skandala karışan ilk Avrupa ülkesi olduğunu vurguluyor.

Daily Telegraph bununla birlikte haberde, "dünya futbolunun en güçlü isimlerinden biri" olarak nitelendirdiği Platini'ye ödeme yapıldığının ima edilmediğinin altını çizmiş.

Gazete, UEFA yetkililerinin ise şu ana kadar Platini-Bin Hammam görüşmesi ile ilgili bir açıklama yapmadıklarını belirtiyor.

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