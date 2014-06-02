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Spor

Katar’a 'Dünya Kupası için rüşvet verdi' suçlaması

Körfez’in petrol zengini ülkesi Katar, 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

02 Haziran 2014 10:26

Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası turnuvasının başlamasına günler kala, Körfez’in petrol zengini ülkesi Katar’ın 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapabilmek için 5 milyon dolar rüşvet dağıttığı iddia edildi.

İngiliz The Sunday Times gazetesinin “Dünya Kupası’nı satın alma entrikası” başlığıyla verdiği manşet haberine göre, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) Katarlı eski Başkan Yardımcısı Muhammed bin Hammam, turnuvanın yeriyle ilgili kararı etkilemek amacıyla oylamada dolaylı etkisi olan Afrikalı onlarca üst düzey yetkiliye rüşvet verdi. Hammam’ın görevini kötüye kullanan bir FIFA yetkilisinin devam eden davasının bütün masraflarını üstlendiği de iddia edildi. Eski başkan yardımcısı, uluslararası kuruluşun 2011 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanmak için de rüşvet verdiğinin açığa çıkması üzerine görevinden alınmıştı.

 

'E-mailler ele verdi'

 

Gazete, haberini yetkililer arasında gerçekleşen gizli elektronik posta (e-mail) yazışmaları ve banka transferlerini içeren milyonlarca belgeye dayandırdıklarını açıkladı. Bir diğer İngiliz basın kuruluşu olan BBC ise belgelerin içeriğini kendilerinin de gördüğünü belirterek, haberi doğruladı. 2010 yılının Aralık ayında gerçekleşen ev sahipliği oylamasında Katar, ABD, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’yı geride bırakarak ev sahipliğini kazanmıştı. Ancak rüşvet iddiaları ve Körfez ülkesinin kavurucu iklimi nedeniyle oylama sonuçları büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti. Yolsuzluk iddialarının, oylamanın tekrarlanması yönündeki baskıları artırması bekleniyor.

 

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