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Spor

FIFA'dan rüşvet açıklaması: 2022 Dünya Kupası'nın yeri değişebilir

Katar'ın FIFA yetkililerine rüşvet verdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. FIFA Başkan Yardımcısı da rüşvet aldığı ispatlanırsa, oylamanın tekrarlanacağını bildirdi

02 Haziran 2014 18:33

FIFA Başkan Yardımcısı Jim Boyce, Katar hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarının kanıtlanması halinde, 2022'de Dünya Kupası'nın hangi ülkede düzenleneceğine dair oylamanın yenilenebileceğini açıkladı.

Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için FIFA yetkililerine 5 milyon dolara varan ödemeler yaptığının ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Boyce, “Gerçekten hatalı uygulamalar yapılmışsa bunu ciddiye alırız. Konuyla ilgili devam eden bir soruşturma var ve sonuca göre karar alacağız” dedi. 

Koray Durkal'ın Hürriyet'teki haberine göre, Sunday Times’ın dün gündeme getirdiği ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran haberinin ardından konuşan Başkan Yardımcısı, oylamanın tekrar yapılabileceğinin de altını çizdi. İddialara göre 2010 yılında yapılan oylama öncesinde Katar'ın rüşvetle devreye girdiği, Muhammed Bin Hammam'ın bu lobi çalışmalarında faaliyet gösterdiği belirtildi.

Katarla ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardından yapılacak yeni oylamayla organizasyonun ABD’ye verileceği de gelen haberler arasında.

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