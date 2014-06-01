FİFA'ya ağır suçlama



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA), 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğinin Katar'a verilmesiyle ilgili ağır bir suçlama ile karşı karşıya. İngiliz gazetesi 'Sunday Times', FİFA İcra Kurulu'nun Katarlı eski üyesi Muhammed Bin Hammam'ın Katar'ın başvurusunun desteklenmesi için FİFA yetkililerine 5 milyon dolar ödediğini iddia etti.

Bu iddiasına ilişkin belgeler de sunan gazete, Katarlıların FİFA'nın kararından bir yıl önce yetkilileri etki altına almaya başladığı ve FİFA yetkililerine doğrudan ödemeler yapıldığını yazdı.

Daha önce de Katar'ın 2022 ev sahipliği ile çeşitli iddialar gündeme gelmiş, ancak Katar, Bin Hammam'ın Katar'ın adaylık kampanyası ile bir ilgisi olmadığını savunmuştu. Organizatörler ve Bin Hammam da rüşvet iddialarını kabul etmemişti.

Ancak Sunday Times, elde ettiği belgelerde Bin Hammam'ın FİFA'nın eski üyelerinden Tahitili Reynald Temarii'ye avukatlık giderleri için 305 bin euro ödediğinin anlaşıldığını duyurdu.

ABD'li eski savcı Michael Garcia'nın başkanlığındaki FİFA Komisyonu ise 2022 Dünya Kupası ile ilgili iddiaları soruşturmaya devam ediyor. Komisyonun raporunu bu yıl içinde açıklaması bekleniyor.

FİFA İcra Kurulu eski üyesi olan Bin Hammam, 2011 yılında hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle FİFA Etik Kurulu tarafından futboldan ömür boyu men edilmişti. Bin Hammam'ın Trinidadlı eski FİFA üyesi Jack Warner'le birlikte FİFA başkanlığı seçiminde Karibik ülkelerinin oylarını satın almaya çalışmakla suçlanmıştı. Warner de bu skandalın ortaya çıkmasının ardından FİFA'daki görevinden istifa etmişti.