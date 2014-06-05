Katar'ın başı iddialarla dertte



2022’deki Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar’ın, şampiyonayı kendi ülkesine çekebilmek için bazı FİFA yöneticilerini “satın aldığı” yönündeki iddialar gündemi halen meşgul ediyor. Katar eski futbol federasyonu başkanı Muhammed bin Hammam'ın, bazı FİFA yöneticilerine yaklaşık 3,7 milyon euro vererek, oylamada tercihlerini Katar’dan yana kullanmalarını sağladığına dair iddialar FİFA'yı da hareketlendirdi.

Katar'da sessizlik başı iddialarla dertte

Avrupa’da bu tartışmalar yaşanırken, Ortadoğu’da ilk kez Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için hazırlıklarını sürdüren Katar’da sessizlik hakim. Katar Emirliği, üyelerin “satın alındığına” ilişkin iddialar karşısında ısrarla açıklama yapmıyor. Resmi kurumlar ise, Katar eski futbol federasyonu başkanı Muhammed bin Hammam’ın konu ile ilgili FİFA düzeyindeki temaslarından haberdar olmadıklarını bildirmekle yetinirken, ayrıca “Hammam’ın ne yaptığı bizi ilgilendirmez” şeklinde bir tavır sergiliyorlar.

Katar'daki Dünya Kupası hazırlıklarını yakından takip eden ve bunun için pekçok kez Katar’a giden gazeteci Florian Bauer’e göre Katar’ın bu tutumu, savunma pozisyonu almak anlamına geliyor. Hammam’ın Katar’da nüfuzlu biri olduğunu belirten Bauer, şu bilgileri veriyor: “Muhammed bin Hammam önceki Emir’le çok yakın ilişki içindeydi. Katar’da saygın bir aileye mensup. Yani, şu anda da ülkesinde söz sahibi bir kişi.”

Bauer’e göre, Hammam’ın FİFA’daki ilişkilerinden ve bir sonraki Dünya Kupası’nın Katar’a alınmasındaki çalışmalarından Katar yönetiminin haberinin olmaması imkansız.

Etik komisyonu soruşturuyor

FİFA, bu iddiaları ciddiye aldığından Etik Komisyonunu devreye soktu. Bu komisyon 2011’de Muhammed bin Hammam’ı kuruluşun ahlaki değerlerine aykırı davranışları olduğu gerekçesiyle FİFA yönetiminden çıkarmış, daha sonra da üyelikten ömür boyu men etmişti.

İngiltere Durham Üniversitesi’nde tarih dersleri okutan ve FIFA konusunda araştırmalar yapan Kay Schiller, FİFA’da rüşvet ve yolsuzluklara şaşırmamak gerektiğini söylüyor. FİFA’nın 2011’de bin Hammam ile birlikte, yine yönetim kurulu üyesi olan Jack Warner’in rüşvet gerekçesiyle biletini kestiğini vurguluyor.

Katar iptal olur mu?

Şimdi ne olacak? Brezilya’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi FİFA, Katar konusunda bir ön rapor hazırlayacak. Rapora daha çok etik komisyonunun açıklamaları şekil verecek. Eğer Katar’ın ev sahipliği iptal edilirse, bir yıl içinde yeni bir ülke bulunacak.

Ancak Florian Bauer, Katar’la ilgili olumsuz bir kararın çıkmasına ihtimal vermiyor. Ona göre Muhammed bin Hammam’ın elinde, Sepp Blatter’le ilgi çok önemli belgeler var. Ve bu belgeler Blatter’i müşkül duruma düşürür. Beuer, “Sanırım, Muhammed bin Hammam, Sepp Blatter'in geçmişte ne tür seçim kampanyaları yürüterek, başkan seçildiğine dair bazı şeyler biliyor" diyor.

Sonuçta, Sepp Blatter daha önce de bazı yolsuzluk iddialarıyla baş etmişti. Yeniden başkanlığa aday olacaksa, bu kez de yeni senaryolar ortaya koyacaktır. Mesela, Katar'a onay verenin kendisi değil de pek haz etmediği UEFA Başkanı Michel Platini olduğunu hatırlatarak, bu sıkıntıyı da atlatabilir.