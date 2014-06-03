T24 LogoT24 Logo
Dünya

Brezilya’da seks işçileri İngilizce öğreniyor

Dünya Kupası için Brezilya’ya gelecek 600 bin turisti için İngilizce öğrenen seks işçileri bu sayede olası iletişim eksikliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor

03 Haziran 2014 14:10

2014 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Brezilya’da turnuva öncesi son hazırlıklar devam ediyor. Dünya kupasına ev sahipliği yapacak olan ülkede turnuva için yapılan harcamaları protesto eden göstericilerin tepkisi sürüyor.

Bütün bu tepkilere rağmen ülke çapında hazırlıklar devam ediyor. Bu hazırlıklar sadece turnuvanın sorunsuz geçmesi ile ilgili değil. 12 Haziran’da başlayacak ve 13 Temmuz’da sona erecek turnuva kapsamında ülkeye 600 bin turistin gelmesi bekleniyor. Ülkeye gelecek futbol severlere hayat kadınları arasında iletişim sorunlarının olmaması için Minas Gerais Seks işçileri federasyonu, üyelerine bir süredir İngilizce dersleri vermeye başladı.

Brezilya’da seks işçiliği legal ve ülkenin en eski mesleklerinden biri. Tam sayısı bilinmemekle birlikte 1990’lı yılların sonunda yapılan bir araştırmaya göre ülkede bir milyon kadar seks işçisi bulunuyor. Bir ay sürecek turnuva boyunca seks işçileri yabancı müşterileri için temel İngilizce öğrenerek ülkelerine gelecek futbol severler ile iletişim sorununu ortadan kaldırmayı planlıyor. 

ETİKETLER

dünya kupasıbrezilyafifa 2014fifaseks işçisiingilizcedersturistfutbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24