Brezilya’da seks işçileri İngilizce öğreniyor

2014 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Brezilya’da turnuva öncesi son hazırlıklar devam ediyor. Dünya kupasına ev sahipliği yapacak olan ülkede turnuva için yapılan harcamaları protesto eden göstericilerin tepkisi sürüyor.

Bütün bu tepkilere rağmen ülke çapında hazırlıklar devam ediyor. Bu hazırlıklar sadece turnuvanın sorunsuz geçmesi ile ilgili değil. 12 Haziran’da başlayacak ve 13 Temmuz’da sona erecek turnuva kapsamında ülkeye 600 bin turistin gelmesi bekleniyor. Ülkeye gelecek futbol severlere hayat kadınları arasında iletişim sorunlarının olmaması için Minas Gerais Seks işçileri federasyonu, üyelerine bir süredir İngilizce dersleri vermeye başladı.

Brezilya’da seks işçiliği legal ve ülkenin en eski mesleklerinden biri. Tam sayısı bilinmemekle birlikte 1990’lı yılların sonunda yapılan bir araştırmaya göre ülkede bir milyon kadar seks işçisi bulunuyor. Bir ay sürecek turnuva boyunca seks işçileri yabancı müşterileri için temel İngilizce öğrenerek ülkelerine gelecek futbol severler ile iletişim sorununu ortadan kaldırmayı planlıyor.