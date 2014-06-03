Futbolda gol tartışmasına son



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) “gol müydü, değil miydi?” tartışmalarına son vermek için devasa bir teknolojiyi devreye sokuyor. 12 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'da düzenlenecek FIFA Dünya Futbol Şampiyonası‘nda ilk kez resmi olarak kullanılacak “GoalControl 4D” sistemi ile artık “Hakem hataları" da oldukça azalacak.

Geçen yıl yine Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'na hazırlık niteliğindeki Konfederasyon Kupası'nda denenen ve olumlu sonuç veren sistemle, topun kale çizgisini geçip geçmediği milimetrik olarak hesaplanabiliyor.

GoalControl 4D sistemi, kale arkaları ve sahanın çeşitli yerlerine yerleştirilen yüksek çözünürlük özelliğine sahip 14 kamera ile çalışıyor. Bu kameralar her anda topun kesin yerini belirleyerek, X, Y ve Z koordinatlarını hesaplıyor. Topun kale çizgisini geçmesi durumunda, 3 cm tolerans hassaslığı olan sistem, 1 saniyede hakemin kolundaki saate uyarı mesajı gönderiyor. Böylece hakem topun kale çizgisini geçip geçmediğini tam olarak öğrenip, kararını ona göre veriyor.

Soru işaretleri kalkacak

FIFA Başkanı Sepp Blatter, bir Alman şirketi tarafından geliştirilen sistemle futbolun daha adil bir spor olacağına vurgu yaparken, GoalControl 4D sistemini geliştiren şirketin genel müdürü Dirk Broichhausen, bundan böyle soru işaretlerinin ortadan kalkacağını belirterek şu bilgileri verdi: “Sistem, ideal gerekçelerle ortaya çıktı. Futbolun daha adil olması gerektiğini düşündük. Bu düşünce bizim çıkış noktamız oldu.”

Eskiye göre daha hızlı bir spora dönüşen futbolda artık bir çok ayrıntıyı çıplak gözle fark etmek mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle bazı pozisyonlarla ilgili eksik ya da hatalı kanaat oluşabiliyor.

Bu durum da özellikle Dünya Kupası gibi son derece önemli maçların kalitesine gölge düşürebiliyor. Teknoloji sayesinde bu sorunları aşmak artık mümkün olacak. Sonuçta teknoloji, belli pozisyonları daha ayrıntılı görüp, bunları anında hakemlere bildireceği için oyunun kurallarına müdahale etmiş olmayacak. Oyun aynı şekilde oynanacak ve hakem maçın kaderini belirleyecek hayati kararları daha sağlıklı alabilecek.