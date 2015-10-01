Ahmet Hakan evinin önünde darp edildi!

Hürriyet Gazetesi yazarı ve CNN Türk Tarafsız Bölge programı sunucusu gazeteci Ahmet Hakan, program çıkışı evinin önünde 4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda bulunan 4 şüphelinin kimlikleri belli oldu. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede trafik nedeniyle tartıştıklarını ve aralarında itiş kakış yaşandığını söyledikleri öğrenildi. Ahmet Hakan saldırı sonrasında, ''Bu tür saldırılardan hiç bir şekilde yılmayacağız. Korkmuyoruz. Bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.