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AKP'li Boynukalın Ahmet Hakan'ı böyle tehdit etmişti: Bizim hatamız bunlara dayak atmamak olmuş

Evinin önünde saldırıya uğrayan gazeteci Ahmet Hakan, tehditler aldığı gerekçesiyle Ankara Valiliği’ne koruma talebinde bulunmuştu

01 Ekim 2015 04:46

AKP Gençlik Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, evinin önünde saldırıya uğrayan Ahmet Hakan için, "Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş" ifadelerini kullanmıştı.

Gece saatlerinde saldırıya uğrayan Ahmet Hakan, tehditler aldığı gerekçesiyle Ankara Valiliği'ne koruma talebinde bulunmuştu.

AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, Hürriyet Gazetesi'ne 24 saat arayla düzenlenen ikinci saldırının ardından çekildiği ileri sürülen bir videoda, Ahmet Hakan'ı korkaklıkla suçlayarak, "Ben bugün Nişantaşı'na evinin önüne gitmeyi düşünüyordum, tek başıma. Gidecektim oraya bekleyecektim, gel bakayım buraya diyecektim. Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş" ifadelerini kullanmıştı.

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