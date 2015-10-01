AKP'li Boynukalın Ahmet Hakan'ı böyle tehdit etmişti: Bizim hatamız bunlara dayak atmamak olmuş

Abdullah Gül'den AKP'li Boynukalın'a: Bir milletvekiline yakıştıramadım, akıl alacak bir şey değil!

'Hasan Cemal soruşturması, Can Dündar'a tehdit, Hürriyet ve Sabah'a saldırı yanlış. İfade ve basın özgürlüğünün zedelenmesi hükümetimize de zarar verir'