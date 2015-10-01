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Ahmet Hakan'a saldıran 4 kişi yakalandı

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

01 Ekim 2015 11:08

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İstanbul'daki evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Hakan'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Ahmet Hakan, sabah saatlerinde taburcu edilirken, saldırıyla ilgili önce 3 kişi gözaltına alındı, sabah saatlerinde 4'ncü zanlı da yakalandı. Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ile bir mesaj gönderdi. Hakan, "Bu tür saldırılardan hiçbir şekilde yılmayacağız. Korkmuyoruz. Bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Saldırının saat 00:35 sıralarında gerçekleştiği belirtildi. Evinin önüne yaklaştığı sırada arkadan gelen siyah renkli bir diğer araç, Ahmet Hakan'ın otomobiline arkadan hafif şekilde çarptı. Ardından araçtan inen 4 kişi Ahmet Hakan ve yanındaki korumasına saldırdı. Darp edilen Hakan ve koruması hastaneye kaldırıldı. Ahmet Hakan'ın hastanede yapılan muayenesinde burun ve kaburgasında kırıklar tespit edildi.

3 kişi gözaltına alındı

 

Saldırıya karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Saldırganlar, Hamidiye Şişli Etfal Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet yetkilileri gözaltına alınan saldırganlar hakkında bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

Dördüncü saldırgan da yakalandı

 

Sabah erken saatlerde Ahmet Hakan'a saldıran 4'ncü kişi de yakalandı.

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