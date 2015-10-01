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Ahmet Hakan'ın 17 gün önce yaptığı koruma talebine İstanbul Valiliği yanıt vermemiş!

Saldırıya uğrayan Ahmet Hakan'ın avukatları aracılığıyla başvurduğu koruma talebine, "Bayram var önümüzde, dilekçenize ilişkin karar verilecek" yanıtı verildiği ortaya çıktı

01 Ekim 2015 05:45

Dün gece CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programının ardından evinin önünde saldırıya uğrayan Ahmet Hakan’ın, 17 gün önce yaptığı koruma talebine devletin yanıt vermediği ortaya çıktı.

hürriyet.com.tr'nin gazetesinin haberin göre, Star Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün "İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun” şeklindeki köşe yazısı ve AKP İstanbul Milletvekili Abdürrahim Boynukalın’ın "Evinin önüne gidecektim. Bunlar dayak yememişler hiç. Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak oldu” açıklaması üzerine Ahmet Hakan’ın avukatları harekete geçmişti.

 

Koruma talebine 17 gün yanıt verilmedi

 

 

Tehditler üzerine savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından Ahmet Hakan’ın avukatı Turgut Kazan, İçişleri Bakanı Selami Altınok ile telefonla görüştü. Yakın tehdit olduğu için koruma talebinde bulundu. Bir diğer avukatı Aslı Kazan da 14 Eylül’de İstanbul Valiliği’ne yazılı başvuruda bulunarak, güvenlik önlemlerinin ivedilikle alınmasını istedi.

 

"Bayram var önümüzde, dilekçenize karar verilecek"

 

Valiliğin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi’ne ilettiği başvuruya, 17 gün boyunca hiçbir yanıt verilmedi. Avukatların bilgi almak için gittiği Koruma Şubesi’nden “Bayram var önümüzde, dilekçenize ilişkin karar verilecek” yanıtı verildi. Bu süre zarfında koruma verilmeyen Ahmet Hakan, dün gece saldırganların hedefi oldu.

 

 

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