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Ahmet Hakan'ın avukatı: Koruma talep ettik ama sonuç alamadık

Aslı Kazan: Hem İçişleri Bakanı'yla görüştük hem de İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulunduk

01 Ekim 2015 10:28

Gazeteci Ahmet Hakan, evinin önünde uğradığı saldırı sonucu yaralandı. Hakan'ın Aslı Kazan, "Koruma tedbirlerinin alınmasını istedik. Bir gelişme yaşanmadı ve bu saldırı gerçekleşti" dedi.

Hürriyet Gazetesi yazarı ve program sunucusu Ahmet Hakan, dün gece evinin önünde 4 kişi tarafından saldırıya uğradı.

Yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir süre tedavi altında tutulan Hakan'ı, meslektaşları hastanede yalnız bırakmadı.

Tehditler konusunda koruma talepleri olduğunu belirten Kazan şunları söyledi:

"Tehditlerin çok ciddi ve yakın olduğunu İçişleri Bakanı'yla görüştük, ilettik. Ertesi gün de İstanbul Valiliği'ne yazılı başvuruda bulunduk. Koruma tedbirlerinin alınmasını istedik. Başvurumuzdan sonra koruma şubeden bu talebimizin akıbetini soruyoruz ancak bu konuda daha bir gelişme yaşanmadı ve bu saldırı gerçekleşti."

 

Hakan taburcu edildi

 

Sabah saatlerinde edinilen bilgiye göre de Hakan, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldı.

 

Üç kişi gözaltında

 

Öte yandan saldırıya karıştıkları belirtilen üç kişi gözaltına alındı.

 

Takip edilmiş

 

Saldırının saat 00:35 sıralarında gerçekleştiği belirtildi. Evinin önüne yaklaştığı sırada arkadan gelen siyah renkli bir diğer araç, Ahmet Hakan'ın otomobiline arkadan hafif şekilde çarptı. Ardından araçtan inen 4 kişi Ahmet Hakan ve yanındaki korumasına saldırdı. Darp edilen Hakan ve koruması hastaneye kaldırıldı. Ahmet Hakan'ın hastanede yapılan muayenesinde burun ve kaburgasında kırıklar tespit edildi.

 

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