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1 Kasım: 2 seçmenden biri yeniden AKP'de

Türkiye, tek parti iktidarına imkân vermeyen 7 Haziran seçimlerinden yaklaşık 5 ay sonra tekrar sandık başına gitti. TBMM'nin 26'ncı dönem milletvekillerinin oylandığı ve tek parti iktidarı için bir referandum niteliği de taşıyan 1 Kasım seçimleri AKP'nin zaferiyle sonuçlandı. 54 milyon 49 bin 851 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçime katılım oranı yüzde 87,6 oldu. AKP 7 Haziran'a göre oylarını yaklaşık yüzde 20 oranında artırırken en büyük kayıp MHP'de yaşandı.

T24Derleyen: T24

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