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Akit'ten oy kullanacak seçmene: Gâvuru sevindirmeyin!

Vatandaşların istikrardan yana tercih yapması, kaos lobilerinin heveslerini boşa çıkaracak"

01 Kasım 2015 11:25

AKP'ye yakın yayın politikası ile bilinen Yeni Akit gazetesi, 1 Kasım seçimi için oy kullanacak seçmene "Gâvuru sevindirmeyin" çağrısı yaptı.

Gazetenin bugünkü birinci sayfasında manşetten verilen haberde, 120'nin üzerinde ülkede 35 bini aşkın yayıncıyı temsil eden WAN IFRA ve WEF’in yanı sıra en köklü basın özgürlüğü örgütlerinden IPI ve PEN'in dünyaca ünlü 50’den fazla gazetecinin imzasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilen basın özgürlüğüne ilişkin ağır eleştilerin yer aldığı yönelttiği mektup hatırlatılarak, "Türkiye'nin yol haritasını çizecek olan seçimlerde, vatandaşların istikrardan yana tercih yapması, kaos lobilerinin heveslerini boşa çıkaracak" denildi.

Akit'in bugünkü birinci sayfası şöyle:

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