Liderler nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu İstanbul'da Saffet Çelebi İlkokulu'nda kullanacak.
Başbakan Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da Şükrü Doruk Kız Anadolu imam Hatip Lisesi'nde sandık başına gidecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Çankaya'da Anıttepe İlkolu'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Çukurambar'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.
TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Fevzi Paşa İlkokulu'nda oyunu kullanacak.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın oyunu İstanbul'da kullanması bekleniyor.