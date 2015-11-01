T24 LogoT24 Logo
Gündem

Liderler nerede oy kullanacak?

İşte 1 Kasım seçiminde liderlerin oy kullanacağı yerler...

01 Kasım 2015 09:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu İstanbul'da Saffet Çelebi İlkokulu'nda kullanacak.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da Şükrü Doruk Kız Anadolu imam Hatip Lisesi'nde sandık başına gidecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Çankaya'da Anıttepe İlkolu'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Çukurambar'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Fevzi Paşa İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın oyunu İstanbul'da kullanması bekleniyor.

ETİKETLER

liderleroy kullanmaneredeankaraistanbulakpak partichpmhphdperdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24