Türkiye sandık başında

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 26’ncı dönem milletvekillerinin belirleneceği seçimde oy verme işlemi saat 08:00 itibariyle başladı. Doğu’daki 32 ilde ise oy verme işlemi bu sabah saat 07.00’de başlamıştı.

7 Haziran’da yapılan seçimden sonra hükümet kurulamaması üzerine yasa gereği 1 Kasım’da seçim yapılması kararı alınmıştı. Bugünkü seçinde ülke genelinde kayıtlı 54 milyon 49 bin 851 seçmen, 175 bin sandıkta oy kullanacak.

Doğu bölgemizdeki 32 ilde seçmenler 07.00- 16.00, diğer 49 ilde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy verecek. Oy verme işleminin saat 07.00’de başladığı iller şunlar:

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Kilis, Bayburt, Batman, Iğdır, Şırnak ve Ardahan.

Diğer 49 ilde ise sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00’de başladı.