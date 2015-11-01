Demirtaş oyunu kullandı: Umarım sonuçlar yitirdiğimiz canların ailelerine bir teselli olur

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada 'barış ve huzur içinde bir ülke' temennisinde bulundu.

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş oyunu saat 10.00'da İstanbul Sultanbeyli'de kullandı. Demirtaş oyunu sandığa attıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

"Değerli arkadaşlar bugün Türkiye siyasi tarihi açısından çok önemli bir seçim gerçekleştiriyoruz. Umuyorum bugün yapılacak seçimlerde ortaya çıkacak sonuçlar bütün ülke için hayırlı olacaktır. Barış ve huzur içinde bir ülke için iyi bir sonuç olsun. Zorlu, sıkıntılı bir seçim kampanyası oldu. Yitirdiğimiz canlar oldu. Umarım sonuçlar onların ailelerine bir teselli olur. Herkes akşama kadar oylarını kullansın. Sonuçlar güçlü bir demokrasi inşası için hayırlı olsun."