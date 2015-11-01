AKP'li belediye başkanı "Oyumuzu kullandık" dedi, mühürlenmiş oy pusulasının fotoğrafını paylaştı!

Amasya'nın Göynücek ilçesi Belediye Başkanı Kemal Şahin, seçimlere saatler kala Facebook hesabı üzerinden mühürlenmiş haldeki güncel oy pusulasının fotoğrafını paylaştı. "Oyumuzu kullandık hayırlı olsun" şeklindeki paylaşımı gören MHP Amasya milletvekili adayı Mehmet Sarı ile CHP Amasya İl Başkanı Hüseyin Duran, suç duyurusunda bulundu.

Zaman'da yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan MHP adayı Mehmet Sarı, yaşanan olayı kepazelik olarak niteledi. "Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Bunların mumu yatsıya kadar da yanmadı. Arkadaşlardan birisi bana Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin'in bir paylaşım yaptığını söyledi. Bir de baktık ki güncel oy pusulasını mühürlemiş ve paylaşmış. Üzerine de 'Oyumuzu kullandık hayırlı olsun' diye yazmış. Baktım ki yeni oy pusulası. Adaylar yeni, pusula yeni, sıralama yeni, yani her şey yeni" dedi.

"Bunların böyle bir kepazelik yapacağını düşünmüyorduk"

Belediye Başkanı Kemal Şahin'i uzun yıllardır tanıdığını söyleyen MHP'li Mehmet Sarı, "Olayın ne olduğunu sordum, O da bana 'Sayın başkanım kaldırdım, kaldırdım' dedi. Dedim Kemal bey, hemen panikliyorsun dedim. O da bana şaka yaptığını söyledi. Ya arkadaş bu işin şakası mı olur. Pusulayı nereden aldığını sordum. O da bana internetten indirdiğini söyledi. Tekrar şaka yaptığını söyledi ve konuyu uzattığımı söyledi. Ben de ona yazıklar olsun, bu oy pusulaları senin evinde mi diye sordum. Biz 7 Haziran seçimlerinde 600 oyla kaybettik. Neyin ne olduğu belli oldu. Tabi ki biz bunların böyle bir kepazelik yapacağını düşünmüyorduk. Ne kadar heyecanlılarsa, ne kadar korku sardıysa geceden ise başlamışlar. Bizim korkumuz şudur; bu tavır muhtemelen başka yerlerde de sergilenecektir. Bu hırsızlığı yapacak arkadaşları uyarıyoruz. Bu milletin vebali sizi boğar. Biz hem hukuki hakkımızı kullanacağız, hem de Allah'a bunları havale edeceğiz. Bizler bu konuda suç duyurusu yaptık" diye konuştu.

"Hem kendi partisine hem Amasya halkına ihanet etmektedir"

Aynı kişi hakkında suç durusunda bulunan CHP Amasya İl Başkanı Hüseyin Duran ise, "Daha seçime girmeden, vatandaşın namusu olan oylar bir gün önceden sosyal medyada dolaşmaya başladı. Biz de buna binaen suç duyurusunda bulunmaya geldik. Oy bizim için namustur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler Amasya halkının namusunu yere düşürmeyeceğiz. Hele hele bunu yapan bir belediye başkanı hem kendi partisine hem Amasya halkına ihanet etmektedir. Bu yanlıştan sorumlu olan herkesin mutlaka cezalandırılmasını istiyoruz. Hangi siyasi görüşte olursa olsun bunca insanın emeğini çalmaya hakkı yoktur. Bu ülke ne olursa olsun mutlaka namuslular tarafından yönetilecektir. Zaten Amasya bıçak sırtında olan bir şehrimiz. Bizler milletimizin oylarının bekçisiyiz" şeklinde konuştu.