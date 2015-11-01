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Davutoğlu'nun dili sürçtü: Netice ne olursa olsun 'bayram konuşması' yapacağım

Oyunu memleketi Konya'da kullanan Başbakan Davutoğlu, 'balkon konuşması' demek isterken dili sürçtü ve "Bayram konuşması yapacağım" dedi

01 Kasım 2015 13:20

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da Şükrü Doruk Kız Anadolu imam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı. Davutoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada AKP'de geleneksel haline gelen "balkon konuşması" yapıp yapmayacağına ilişkin bir soruya cevap verirken dili sürçtü. Davutoğlu, 

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Her şeyden önce ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye artık demokrasi ile yönetilen ve demokratik kalkınma yolunda ilerleyen ve bunu kararlılıkla sürdürecek olan bir ülkedir. Bütün vatandaşlar huzur ve sükun içinde sandıklara gitmeye ve iradelerini ortaya koymaya davet ediyorum. Farklı siyasi partilere mensup olsak da herkesin birbiri ile selamlaşmasını ve saygı içerisinde olmalarını temenni ediyorum. Seçim güvenliği konusunda spekülasyon yapanlar katılımın düşük olmasını hedefleyenler, şu ana kadar ülkenin her yerinde güvenlik önlemi alınmıştır. Özellikler Doğu ve Güneydoğu'da suhuletle seçimler yapılmaktadır. Demokrasiden ve insan kaynağından daha önemli bir şey olamaz. O yüzden herkesin demokrasiye sahip çıkması lazım. Neticelerinin mutlaka hayırlara vesile olacağını temenni ediyorum. Balkon konuşması bizim güzel bir geleneğimiz. Bayram konuşması yapacağım her halükarda. Netice ne olursa olsun balkon konuşmasını yapacağım."

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