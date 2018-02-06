Zeytin Dalı Harekâtı'nda 18'inci gün | Askerler, çocuklarıyla böyle vedalaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı 18'inci gününe girdi. TSK dün sabah saatlerinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 947'ye yükseldiği aktardı.TSK birliklerinin Dikmetaş Köyü ve Surgeya Tepesi ele geçirildiğini açıklarken dün de 1 asker şehit oldu. Bölgeye Siirt’ten bir tabur komando gönderildi. Bölgeye gidecek askerler aileleriyle vedalaştı.

Başbakan Binali Yıldırım önceki gün Kilis'te yaptığı açıklamada, Hatay’a 60, Kilis’e 34 olmak üzere 94 roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Yıldırım, "Roket saldırılarında 7 sivil şehit oldu, 113 yaralımız var. 15 günde 538 hedef imha edildi" demişti.

Bugüne kadar neler yaşandı?

TSK'nın önceki gün akşam saatlerinde yaptığı son açıklamada 2 askerin şehit olduğu duyuruldu. Yazılı açıklamada, “1 Şubat 2018 tarihinde Irak Kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” ifadesine yer verildi.

Suriye'nin Afrin bölgesindeki YPG mevzilerinden ateşlenen 2 roket, Kilis kent merkezine düştü. Roketlerden biri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bulunan Mehmet Baloğlu’na ait evin duvarına diğeri ise Barış Mahallesi'ndeki İbrahim Halil Almaz'a ait evin zeminindeki dükkana isabet etti.

Roketin düştüğü anda ses duymadığını söyleyen Mehmet Baloğlu, "Eşim ve çocuklarım, yakınlarımın evindeydi. Ben de yalnız kalıyordum. Roket düştüğünü duymadım. Sabah fark edince de polise ihbarda bulundum. Can kaybımız yok. Sağlık osun" dedi.

Roketli saldırıların yapıldığı yerlerde, polis tarafından inceleme yapıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerine de Afrin'den ateşlenen birer roket düştü. Roketler, boş araziye düşerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı (AA), abonelerine servis ettiği haberde Afrin'in kuzeyindeki Ali Kar köyünün ele geçirildiği bildirildi.

TSK tarafından bugün (1 Şubat 2018) yapılan son açıklamada, "harekâtın başladığı günden bu yana 790 terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiği" ifade edildi.

Askeri konvoy, saldırıya uğradı

Önceki gün (30 Ocak 2018) TSK'ya bağlı askeri konvoya bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bir sivil personel hayatını kaybetti.

"Mümbiç'ten çekilmeyeceğiz"

Amerikan CNN televizyonuna konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, ABD askerlerinin Suriye'nin Münbiç bölgesinden çekilmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda, Zeytin Dalı Harekâtı'nın Münbiç'e de uzanabileceğini işaret etmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "ABD, Menbiç'ten derhal çekilmeli" demişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, önceki gün Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, 11 askerin de yaralandığını açıkladı. Çatışmada ayrıca iki ÖSO mensubu da hayatını kaybetti. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından bu yana şehit olan askerlerin sayısı 5'e yükselirken, 15 ÖSO militanı da hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise şehit olan asker sayısının 7 olduğunu açıkladı.

Ali Bekki köyü ve 740 numaralı tepeyi ele geçiren güvenlik güçleri, kritik Raco beldesini her yandan kuşattı. Raco’nun ardından sırada Cinderes ve Şeyh Hadid beldeleri olduğu ileri sürüldü.

TSK tarafından 27 Ocak 2018’te yapılan açıklamada 13'ü ÖSO mensubu olmak üzere toplam 16 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. "En az 394 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi" denen açıklamada, harekâtın başladığı günden bu yana 340 hedefin imha edildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kocaeli'de yapıtpı konuşmada "ÖSO ile birlikte toplam 20 şehidimiz var" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de yaptığı konuşmada Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında ÖSO mensupları dahil 20 kişinin şehit olduğunu duyurdu. Erdoğan, "Kendini bilmez bazı terbiyesizler var ya, terörist diye ifade ettiği ÖSO’lar var ya, ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO’lar benim Mehmedimle beraber, senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar" açıklamasında bulundu.

TIKLAYIN - TSK, "16" demişti; Erdoğan: ÖSO'yla birlikte 20 şehidimiz var!

UNICEF: Afrin'de 11 çocuk yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Suriye Temsilcisi Fran Equiza, Türk Silahlı Kuvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattığı Afrin’de en az 11 çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı. Equiza “Dünya çocuk ölümlerine karşı tepkisiz bir hale mi geldi?” diye sordu.

Afrin’de sivil halkın bölgedeki diğer yerleşimlere sığındığını belirten UNICEF temsilcisi, diğer bölgelerden 125 bin mültecinin kaldığı kamplara sığınanların olduğunu da söyledi.

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Başbakan Yardımcısı Gül ve Adalet Bakanı Kilis'te

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan Çavuşoğlu ve Gül, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Bakan Gül, bir süre makamda Vali Tekinarslan'dan kente ilişkin bilgi aldıktan sonra Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.

Operasyonun gerçekleştirildiği Afrin ve çevresinde yoğun yağış ve sis nedeniyle zor anlar yaşanıyor. DHA’nın haberine göre, sabah saatlerinde Burseya Dağı bölgesine çıkan ÖSO güçleri, araçların hareket edememesi ve çamurlu arazinin de yürümeye uygun olmaması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

"Afrin 3 taraftan kuşatıldı"

Dağlık alanlarda ve bu alanlardaki vadilerde başlatılan kara harekâtı kapsamında Afrin, 3 taraftan kuşatıldı. ÖSO güçleri, bölgenin güneydoğusunda bulunan Tel Rıfat kasabasından geçişleri kesmeye yönelik yığınağa başladı. Rus askerlerin, son olarak Tel Rıfat'tan da çekildiği, Afrin'i tamamıyla boşalttığı belirtildi.

Buseyra Dağı'na gitmeye çalışan ÖSO güçleri, yağmur ve çamur nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı

Operasyonun gerçekleştirildiği Afrin ve çevresinde yoğun yağış ve sis nedeniyle zor anlar yaşanıyor. DHA’nın haberine göre, sabah saatlerinde Burseya Dağı bölgesine çıkan ÖSO güçleri, araçların hareket edememesi ve çamurlu arazinin de yürümeye uygun olmaması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Üç gündür süren yoğun yağış, sis ve çamur koşulları nedeniyle ara verildiğini aktaran DHA, bu nedenle TSK ve ÖSO’nun mevzilerini koruduğunu, ilerlemek için havanın düzelmesini beklediğini yazdı.

Ajansa göre cuma sabahı Burseya Dağı’na gitmeye çalışan ÖSO güçleri, araçların hareket edememesi ve çamurun yürümeyi engellemesi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan gün boyunca sık sık Afrin ve çevresindeki terör hedefleri Türkiye sınırında konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı. Afrin’e yönelik top atışları Azez kent merkezinden de net şekilde duyuldu.

"Çatışmadan çekilmesini tercih ederiz"

Öte yandan ABD başta olmak üzere operasyona yönelik uluslararası açıklamalar da sürüyor. Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Tom Bossert, mevcut durumda Türkiye’nin Afrin bölgesindeki çatışmadan çekilmesini tercih ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı: Beyaz Saray açıklaması gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirterek Trump'ın Afrin'de tırmanan şiddetten kaygı duyduğuna dair bir ifadesinin olmadığını açıkladı.ABD Dışişleri Bakanlığı ise "Beyaz Saray, Suriye'ye ilişkin kaygıları net bir şekilde ortaya koydu" açıklamasında bulundu.

TIKLAYIN - ABD Dışişleri Bakanlığı: Beyaz Saray'ın açıklaması, Suriye'ye ilişkin kaygıları net bir şekilde ortaya koydu

Suriye'de 'güvenli bölge' tartışması

ABD ile Türkiye arasında "güvenli bölge" tartışması da yeniden alevlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda bir araya geldiği ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'un "ABD’nin Türkiye’ye Suriye sınırında 30 kilometrelik 'güvenli hat' kurma önerisinde bulunduğunu" açıkladı. Ancak Tillerson söz konusu iddiayı yalanlayarak “Hayır, bazı muhtemel seçenekleri değerlendirdik ama herhangi bir şey teklif etmedik” dedi.

TIKLAYIN - ABD Dışişleri Bakanı: Güvenli bölge teklifinde bulunmadık

NATO'dan açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak, "Türkiye, en çok terör saldırısına maruz kalan NATO üyesi. Türkiye'nin de diğer ülkeler gibi kendini savunma hakkı var ancak bunun orantılı ve ölçülü bir şekilde yapılması önemli” dedi.

Stoltenberg, Türkiye ve ABD arasında doğrudan temasta bulunulması çağrısı yaptı.

TIKLAYIN - NATO'dan Türkiye'ye 'orantılılık ve ölçülülük' uyarısı

"Minnag Havaalanı lojistik merkez olarak değerlendirilebilir"

Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde ABD, Afrin bölgesindeki YPG'ye Minnag Havaalanı’nı kullanarak silah ve mühimmat yardımında bulunuyordu. ÖSO’nun bölgede kontrolü sağlamasının ardından TSK'nın, Minnag Havaalanı’nı lojistik merkez olarak değerlendirebileceği ifade ediliyor.

Meskûn mahal savaşı

Askeri kaynaklar, yeni açılan bu cepheyle birlikte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrolünde bulunan bölgeye uzanan ve boğaz niteliği taşıyan Tel Rıfat'ın da kontrol altına alınacağını, gelecek haftalarda muhtemelen meskûn mahal çatışma düzenine geçileceğini aktardı.

Erdoğan'dan Trump'a:

YPG'ye silah desteğini kesin

Operasyonla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump ilk kez dün (24 Ocak 2017) görüştü. Görüşmede Erdoğan'ın, Trump'a "YPG'ye verdiğiniz silah desteğini kesin" çağrısında bulunduğu öğrenildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın, Afrin'de tırmanan şiddetten duyduğu kaygıyı dile getirdiği ifade edildi.

Pazar günü saat 11:05'de başlatılan kara harekâtı kapsamında 17 nokta YPG'den alındı. Çatışmalarda Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Üsteğmen Oğuz Kaan Usta, Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. TSK'dan yapılan son açıklamada 23 Ocak'ta şehit olan iki askerin naaşına 'çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle' ulaşılamadığı belirtildi. 47 hedefin hava kuvetlerine ait 27 uçakla vurulduğunu belirten TSK'nın açıklamasında "287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Hatay sınırı özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Operasyonun 5. gününde Hatay sınırı özel güvenlik bölgesi ilan edilirken; gazeteciler ile yurttaşların da sınıra ulaşması yasaklandı.

CNNTürk'ün haberine göre Burseya Dağı'nın büyük bölümü alındı. Anadolu Ajansı (AA) "sızma girişiminde bulunan 8 teröristin etkisiz hâle getirildiğine" dair bilgi notunu aboneleriyle paylaştı.

Kilis'e iki roket atıldı; 2 ölü, 12 yaralı

Suriye’nin Afrin kentinden fırlatılan iki roketten biri, saat 18.15’te Kilis’in Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan tarihi Çalık Camisi’ne, diğeri de 25 dakika sonra saat 18.40’ta 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi’ne isabet etti. Saldırıda camide bulunan 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Evde bulunan 4'ü çocuk 5 kişi ise dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kilis'e yönelik roketli saldırının ardından Afrin'deki hedefler fırtına obüsleriyle vuruldu.

SDG: Avrupa ve Amerikalı savaşçılar da TSK'ya karşı çatışıyor!

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Redur Halil, Reuters'e verdiği demeçte, "zamanında IŞİD'e karşı savaşmış ABD'li, Britanyalı ve Alman savaşçıkarın Rakka'dan Afrin'e geçtiğini" iddia etti. Halil, "Yabancı gönüllü savaşçılar arasında Avrupa, Asya ve Amerika'nın çeşitli ülkelerinden gelenler de var" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Erdoğan açıkladı; harekâta neden 'Zeytin Dalı' adı verildi?

TSK'dan salı gecesi yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı'nın planlandığı şekilde devam ettiği kaydedildi. "En az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir" denen açıklamada, "Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Harekât kapsamında kritik önemdeki Burseya Dağı'nda operasyonlar devam ediyor. Öte yandan ÖSO, TSK'nın desteğiyle Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinin El Hammam köyünü ve çevre tepelerin kontrolünü ele geçirdi. Cinderes bölgesi, stratejik bir bölge olmasının yanında Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda.

Uşağı Köyü ile çevresindeki 5 stratejik tepe de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne girdi.

Üç asker şehit oldu

Harekâtın 3. gününde gece saatlerinde olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyeti ortaya çıktı. Piyade Astsubay Üstçavuş'un vasiyetinde, şehit olunca devletin ailesine vereceği parayla Telafer’deki çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılması olduğu belirtildi.

TIKLAYIN - Zeytin Dalı Harekâtında şehit olmuştu; vasiyeti ortaya çıktı

Öte yandan Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin operasyonunun 4. gününde bir askerin daha şehit olduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, "Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı kaybettik" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Vatanımızın bekası için Afrin'de #ZeytinDaliHarekati’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen #OğuzKaanUsta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun" diye yazdı.

TIKLAYIN - Zeytin Dalı Harekâtı'nda bir asker daha şehit oldu

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, Afrin yakınlarında çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Muratdağı, burada hayatını kaybetti.

TIKLAYIN - Afrin operasyonunda şehit sayısı 3'e yükseldi

6 noktada iletişim hatları kesildi

6 noktada YPG güçlerinin iletişim hatları tamamen kesildi. Habertürk muhabiri Çetiner Çetin, "Şu an 12 kilometrelik bir alanda, Reyhanlı'dan Kilis'e kadar uzanan hatta önemli olan 6 nokta, sınır hattında kullandıkları bütün güzergahtaki bütün iletişim hatları kesilmiş durumda. Son 72 saat içerisindeki en önemli nokta sınır hattında PKK'nın iletişim hatlarının kesilmiş olması" bilgisini verdi.

Irak’ın Zap bölgesine de hava operasyonu

Zeytin Dalı Harekâtı’nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesindeki PKK hedeflerini de vurdu. TSK'dan yapılan açıklamaya göre “Gerçekleştirilen hava operasyonunda, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.”

Suriyeliler gönüllü askerlik için başvurdu

Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla 10 ilde gönüllü askerlik müracaatında bulundu.

Yaşları 18 ile 40 arasında değişen Suriyeli sığınmacılar, Ankara, Konya, Aydın, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Adana ve Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulunmak için askerlik şubeleri önünde bir araya geldi.

Ankara'da Cebeci Askerlik Şubesi önüne gelen bir grup Suriyeli, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak ve terör örgütü PYD/PKK ve YPG'li gruplara karşı koymak için harekata gönüllü katılmak istediklerini belirtti.

3. gün neler oldu?

TIKLAYIN - Başbakan'dan 'Zeytin Dalı Harekâtı' açıklaması: Şu ana kadar asker kaybımız yok, 170'den fazla hedef imha edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım da, "Şu ana kadar asker kaybımız yok, 170'den fazla hedef imha hedildi" dedi.

Cumhurbaşkanı: Afrin'den geri adım atmak yok; hedefimiz Kızılelma

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, olay terör koridorunu yok etme meselesidir. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Ne dedik; Afrin, hallolacaktır. Afrin'den geri adım atmak yok. Diyor ya, 'Nereye gidiyorsunuz' sorusuna cevap, 'Kızılelmaya' gidiyoruz " diye konuştu. ABD'yi Afrin operasyonuna yönelik tutumundan dolayı eleştiren Erdoğan, "ABD'den dürüstlük görmedik, Rusya ile yola devam ediyoruz" diye ekledi.

Anadolu Ajansı (AA), harekâtın dördüncü gün için planlanan noktaya ulaşıldığı, TSK ve ÖSO'nun sınırdan 7.5 kilometre içeri girdiği bilgisini aboneleriyle paylaştı.

Öte yandan TSK unsurlarının, öğlen saatlerinde Azez'den de operasyona başladığı bilgisi verildi. Zırhlı birlikler ve komanda unsurları Azez'den Afrin'e doğru hareket ediyor.

69 köye girildi

Özellikle Kırıkhan-Hassa hattının karşındaki Afrin’e bağlı Raco, Şedia ve Surki bölgelerinde çatışmaların yoğunlaştığı ifade edildi, 21 nokta kullanılamaz hâle getirildi. 130 kilometre genişlik ve 7-9 kilometre derinlikteki operasyon sahasında TSK, MİT ve ÖSO eşgüdümlü faaliyet yürüttü. Afrin’e 9 koldan ilerleyen birlikler, YPG kontrolündeki 69 köye girdi. Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şengal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi, 240. Tepe ve 2 tepe daha ele geçirildi.

Sınırın Türkiye tarafında kurulan 7 askeri üsten 3’ünün, “ileri askeri üs” olarak Raco, Kırmızı Köy ve Şedia’ya taşınacağı kaydedildi. Alandaki 2 bin 150 kişilik öncü askeri kuvvete, alan kontrolü sağlayacak bin kişilik grubun ekleneceği öğrenildi.

TSK unsurları Afrin'de stratejik Burseya Dağı ile üç köyü ele geçirdi

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den öğle saatlerinde başlattığı saldırıyla Burseya Dağı'nı tamamiyle kontrol altına aldı. Burseya Dağı'nda en az 10 YPG üyesinin yakalandığı iddia edildi.

Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de ele geçirdi. Böylece harekatın 3. gününde toplam 15 noktada kontrol TSK ve ÖSO'nun kontrolüne geçmiş oldu.

"Türkiye bizi uyardı"

ABD Savunma Bakanı James Mattis, harekât öncesi Türk yetkililerin kendilerini uyardığını kaydetti. "Türkiye açık sözlü davrandı" diyen Mattis, sözlerinin devamında Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak "Meşru güvenlik endişeleri var" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, harekâtı değerlendirdiği açıklamasında, ABD’nin Suriye’deki tek taraflı eylemlerinin Türkiye’yi çıldırttığını söyledi.

Operasyonun ikinci gününde neler yaşandı?

Genelkurmay Başkanlığı'nca, harekât kapsamında sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisinden oluşan 45 hedefin daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 32 uçak tarafından imha edildiği bildirildi.

TIKLAYIN: AFRİN HAREKÂTINA İLİŞKİN TÜM HABERLER

Hatay'ın ilçesi Reyhanlı'ya 11 roket atıldı. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 37 kişi yaralandı. Askeri kaynaklar füzelerin atıldığı noktaların imha edildiğini aktardı.

Anadolu Ajansı'nın (AA), abonelerine servis ettiği haberde "TSK, ÖSO'yla birlikte Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti" bilgisine yer verildi. Doğan Haber Ajansı (DHA) Diyarbakır'dan ve Konya'dan savaş uçaklarının havalandığını duyurdu. Reuters ise Özgür Suriye Ordusu'na mensup 25 bin kişinin, Afrin harekatına katıldığını iddia etti.

TIKLAYIN: Zeytin Dalı Operasyonu: Mevcut durum ne, olası riskler hangileri, olası senaryolar neler?

Harekâta ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kan dökülmesin' diyorlar. Sen ne diyorsun ya, sen ne diyorsun? Böyle bir süreç başladığı zaman burada şehadet de olur, gazi de olur, kan da olur" diye konuştu. Erdoğan, harekâtın en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Başbakan: Operasyon 4 safhada gerçekleştirilecek

İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Zeytin Dalı" harekâtının 4 safhada gerçekleştirileceğini, 30 kilometre derinliğinde bir 'özel güvenlik bölgesi' oluşturulacağını açıkladı. Yıldırım, şu ana dek herhangi bir askerin yaralanmadığını bildirdi. Yıldırım operasyonun Türkiye ekonomisine zarar vermeyeceğini söyleyerek, harekâtın "Saldırıları durdurmak" için yapıldığını anlattı.

"153 hedef ateş altına alındı"

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, PKK, PYD ve IŞİD tarafından sığınak, barınak, mühimmat deposu olarak kullanıldığı ifade edilen 153 hedefin ateş altına alındığı duyuruldu; harekâtın planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Görüntü yayınlandı

TSK'nın yaptığı açıklamada ise "PYD'nin mühimmat deposu olarak kullandığı" bir tünelin vurulma anına ilişkin görüntülere yer verildi. Görüntülerde, tünelin giriş noktasına isabet eden mühimmatın patlaması ve tünelin diğer ucundan dumanların yükselmesi görülüyor.

"Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da harekâtın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğu vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Zeytin Dalı Harekatı, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekatı, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülmekte, sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.”

Operasyonun ilk gününde neler yaşandı?

20 Ocak 2017 günü TSK tarafından yapılan açıklamada, operasyonun sadece 'PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik olmadığı, IŞİD mevzilerinin de hedef alındığı bildirilmişti. Açıklamada operasyonun, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği ifade etmişti.

TIKLAYIN - TSK duyurdu, Afrin operasyonunun adı ‘Zeytin Dalı Harekatı' oldu

"113 PYD hedefinden 108’i vuruldu"

TSK tarafından önceki gün (20 Ocak 2017) saat 20:30'de yapılan ikinci açıklamada da operasyondaki gelişmelerle ilgili olarak bilgi verilmişti. Yedi bölgede belirlenen 113 PYD hedefinden 108'inin vurulduğu belirtilen TSK açıkalamasında, PYD’nin kontrolünde bulunan Minniğ askeri havaalanı da vurulan hedefler arasında sayılmıştı. Açıklamada şunlar kaydedilmişti:

“Harekâta katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi. Açıklamada "Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

TIKLAYIN - TSK: Afrin harekâtına katılan 72 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir