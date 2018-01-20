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TSK duyurdu, Afrin operasyonunun adı ‘Zeytin Dalı Harekatı' oldu

Açıklamada, harekatın 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi

20 Ocak 2018 20:43

Türkiye’nin YPG kontrolünde bulunan Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesine düzenlediği operasyonun adı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, saat 17.00’de başlayan harekatın ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi. 

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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